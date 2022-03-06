حصاد وزارة الري اليوم.. مصر الأكثر معاناة من الشح المائى و100 مليار دولار لتحسين المياه

شهدت وزارة الري، اليوم الأحد، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مشاركته للمرة الثانية في "مؤتمر بغداد الدولي الثانى للمياه"؛ تأتي تعبيرًاعن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة تهدد مواردهاالمائية.

وأضاف الوزير- بحسب بيان لوزارة الري اليوم الأحد - أن التعاون بين مصر والعراق يجري على قدم وساق في المجالات المتعلقة بالموارد المائية، حيث تشهد العلاقات زخمًا وتطورًا كبيرًا في مجال إدارة الموارد المائية، وبصفة خاصة لنقل الخبرات في مجالات التكيف معالتغيرات المناخية وتدوير المياه وتطهير المجاري المائية ورفع القدرات.

جاء ذلك خلال مباحثات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائيةالعراقي، حيث ناقشا التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الموارد المائية وإدارة المياه، وسُبل تعزيزه خلال الفترة القادمة فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين للاستفادة من التجارب المصرية فى مجال إدارة المياه.

https://www.dostor.org/3734150

أكدت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، مواصلة تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، إضافة إلى إحالة المخالفات المتعلقة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابات العسكرية.

وفي سياق ذلك، شن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ ثمانية إزالات في نطاق محافظة المنوفية، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 75934 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن ممثلة فيشرطة المسطحات المائية، والأجهزة المحلية المختصة

https://www.dostor.org/3734778





قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن قضية التغيرات المناخية تمثل أولوية لدى دول العالم في الوقت الحالي، الأمر الذي يستلزم توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ووضعها ضمن الخطط الوطنية الخاصة بالمياه بمختلف دول العالم، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية باعتبارها من المخاطر التي تُهدد قطاع المياه مثل التسبب في نقصكميات المياه والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة مما يؤدي لتدهور نوعيتها.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عبدالعاطي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد تحتعنوان "المياه والتغيرات المناخية".

كما أشار الدكتور عبدالعاطي، إلى أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة، الأمر الذييمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، وأن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعًا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم، مشيرًا لعدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد في مساحة بحيرة تشاد بوسط إفريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بإفريقيا.



https://www.dostor.org/3734156