«9 غرز».. تفاصيل إصابة ليلى علوى خلال إحدى جلسات التصوير (صور)

تعرضت الفنانة ليلى علوي، لإصابة في يدها خلال أحد جلسات تصوير مشاهدها بأحد الأعمال الدرامية استعدادًا لموسم الدراما الرمضاني 2022.

وشاركت الفنانة ليلي علوي، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور توضح إصابتها في يدها.

وأصيبت الفنانة ليلي علوي بهذا الجرح خلال تصوير أحد أعمالها الدرامية الجديدة حيث تعرضت لقطع بالكف خلال التصوير نقلت على إثره إلى المستشفى وتم خياطة الجرح بـ9 غرز، قبل أن تعود إلي التصوير مرة أخرى نظرًا لضيق الوقت.

وتشارك الفنانة ليلى علوي كأحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج «الدوم» بوابة النجوم، حيث وجهت مؤخرًا نصائح للمتسابقين قبل دخولهم لعرض الجزء الخاص بهم على المسرح.

وقالت علوي، خلال الحلقة الخامسة من البرنامج: «لسه بخاف لحد دلوقتي، الخوف معناه احترام ورعب من المسرح والجمهور، لحد وأنا جاية للبرنامج دلوقتي كنت خايفة جدًا، وقلوقة جدًا، وفكرة إنك تكون قلوق معناه إنك عايز توصل ومركز ودا مهم قوي».

وتستمر المنافسة ضمن حلقات برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج الدوم وذلك ضمن المرحلة الثانية "المفتاح الذهبي"، من أجل التأهل للمرحلة النهائية من البرنامج.

ويتدخل تصويت الجمهور لإنقاذ المتسابقين وذلك بدءًا من يوم 5 مارس من أجل التصويت لـ10 مشتركين في الثلاث فئات "التمثيلية والغنائية و تقديم البرامج" وذلك من خلال ارسال ارقام المتسابقين على رقم 4050.

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم الفنانة ليلى علوي والموسيقار نادر عباسي والمخرج تامر محسن.

برنامج “الدوم”

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر"، وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة يسرا، والمخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الاعلامية القديرة نجوى ابراهيم والإعلاميتين لميس الحديدي وچاسمين طه.