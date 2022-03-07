الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة محام وشركائه للجنايات بتهمة الاستيلاء على أراضى الأوقاف فى زفتى

محكمة
محكمة

قرر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابة شرق طنطا الكلية، في القضية رقم ٢٠٣١٦ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم زفتی والمقيدة برقم ٢٩٧٧ لسنة ٢٠٢١ كلي شرق طنطا، إحالة كلا من: "عمر حسین محمود (هارب)، وإيهاب يونس عبد الشافي سكر (محامى مخلى سبيله)، ونبيه عيد عبد الرحمن دندش (هارب)، إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم في غضون عام ٢٠١٧، بدائرة قسم زفتى، محافظة الغربية، قاموا بعدة جرائم للاستيلاء على أراضي الأوقاف بزفتى بمحررات مزورة.


ووجهت النيابة للمتهم الأول، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إتهامًا أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في تزوير محررين رسميين وهما الحكمين رقمين ٥٣ لسنة ١٩٨٩ مدني الموسكي الجزئية، ١٨٠ لسنة ١٩٥٤ مدني باب الشعرية بطريق الإصطناع الكلي بأن أتفق والمجهول على إنشائهما على غرار المحررات الصحيح منها وساعده بأن أمد المجهول بالبيانات المراد إثباتها فدونها الأخير بها وبصمها باختام مقلده للجهتين سالفتي البيان وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة فتمت تلك الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، كما قلد وأخر مجهول خاتم إحدى المصالح الحكومية وهما محكمتي الموسكي وباب الشرعية بأن اصطنعاه على غرار الصحيح منها ووضع بصمتهما المقلدة علي المحررين المزورين محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأن جميع المتهمين قد استعملوا المحررين المزورين محل الاتهام الأول فيما زورا من أجله بأن قدمها المتهم الأول والمجهول للمتهمان الثاني والثالث ودفعهما للحكمين المزورين للتداول بالمحاكم وقام المتهمان الثاني والثالث باستعمال المحررين المزورين بأن قاما بتقديمهما في عدداً من الدعاوي المدنية أما بصفة المتهم الثاني مدعيا في تلك الدعوي أو وكيلا عن المدعين فيها وهي الدعاوي أرقام ٢٢٦ ، ٤١٩ ،٥٥٧ ، ١٠٣ ، ٦٨٣ ، ١٩٤ ، ٦٨٢ ، ۱۹۳ ،٦٩٢ ، ٦٩۳ ٠ ٤٢٤ ، ٤٢٠ ، ٩٨) لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي زفتي، والدعاوي أرقام ٤٩، ٥٠، ۱۰۹ ، ٤٨ ، ١٦٦ لسنة ٢٠١٨ مدني جزئي زفتي مدعين فيها بصحة ما أثبت بالحكمين المار ذكرهما على خلاف الحقيقة مع علم المتهمين جميعا بتزوير الحكمين على النحو المبين بالتحقيقات، لإرتكابهم جناية بمواد مؤثمة بقانون العقوبات، مع الأمر بضبط وإحضار المتهمين الأول والثالث وحبسهما إحتياطيا على ذمة المحاكمة.
 

وكانت "الدستور" قد إنفردت بنشر خبر كشف نيابة الأوقاف تزوير أحكام قضائية وتسهيل الاستيلاء على 35 فدانا من أراضي الأوقاف بزفتى، عقب التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد نعيم رئيس نيابة الأوقاف أن ذاك، وكانت التحقيقات قد كشفت تورط عدد من الموظفين العموميين وأحد المحامين في تزوير مستندات وأحكام قضائية، بغرض الاستيلاء على عشرات الأفدنة من الأراضي داخل الحيز العمراني وأراضي زراعية بزمام محافظة الغربية وبالتحديد بمدينة زفتى.

قرار المحكمة
قرار المحكمة
قرار المحكمة
قرار المحكمة
قرار المحكمة
قرار المحكمة
وشركائه للجنايات للاستيلاء على أراضي الأوقاف محامي متهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

«لحوم فاسدة».. تشميع مطعم شهير فى الجيزة (فيديو)

السفارة المصرية فى المجر تنهى إجراءات سفر المصريين القادمين من أوكرانيا

نقل غادة عادل إلى المستشفى.. وعكة صحية طارئة

عنصرية الحرب.. «ديلى ميل» تكشف التمييز ضد الأفارقة ومنعهم من مغادرة أوكرانيا

«السياحة»: مصر لم تُجبر أى سائح أوكرانى على مغادرة البلاد

مستفيدون من تأهيل المنازل: «مساكننا أصبحت لائقة بعد معاناة طويلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى