تفاصيل مسابقة القائد الفعال في المدارس بدمياط

التقى الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الأحد، مديري مدارس اللغات الرسمية المرشحين لمسابقة القائد الفعال والتي تقام للعام الأول وفق بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم المتمثلة في الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات ومؤسسة التعليم أولا.

جاء ذلك بحضور صالح القصيفى مدير عام التعليم العام وعبير الهجرسى مدير إدارة المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات ومحمد نعمان مدير إدارة الجودة.

وخلال اللقاء استعرض كل مدير مدرسة على حدى بعض النقاط المميزة فى أدائهم خلال العام الدراسى السابق منها:

• "الإدارة الذاتية" وإعداد صف ثانى للمؤسسة فى حالة غياب المدير .

• "التلميذ المميز" وفيها يتم تحديد كل اسبوع طالب متميز فى اى اداء يخدم فيه المدرسة أو زملائه ويأخذ وسام التميز.

• مبادرة "كن راقي بالأخلاق" ويشمل أفضل الخصال بالأخلاق للرقى بالتعامل وبخاصة المدرسين فى تعاملهم مع ولى الامر والمتعلم.



• "الحكم الذاتى" للطلبة وفية يتم توزيع الادوار على الطلبة فيشعر المتعلم بمعاناة العاملين فى الادارة فيكون اكثر التزاما .

• "التمكين الإدارى" وفيه يتم تكليف أكثر المعلمين معارضا او هجوما على ادارة المدرسة وبعد الفترة يحدث عندة تخفيف حدة المعارضة وبذلك فهو يتحول من انسان ناقد الى الايجابى .

• "العمل بروح الفريق" فى العديد من المدارس اللغات التى تم افتتاحها حديثا.

• تم تفعيل نظام الجدول الموحد وفصل افتراضى بالفناء للتغلب على عجز المعلمين.

• العمل على تغيير المناخ ببعض المدارس من حيث وجود تكتلات معوقة للعمل واعادة التشكيلات بالمدارس والعمل على توظيف الإمكانيات المادية والبشرية .

• الانضباط الادارى وتقليل معارضة أولياء الأمور نتيجة لتغيير القيادة والحزم وكان ذلك بأسبقية العمل وبذلك تم ارجاع الانضباط للمدرسة وبخاصة حضور ولى أثناء الامتحانات.

• محاكاة نقل الآثار فى احتفال الحضارة المصرية لترسيخ الانتماء لدى المتعلم.

• فكرة الكرنفال ليوم الشهيد فى كل ادارة تعليمية بحيث يتم تحد مكان تجمع للمدارس وتقدم عروضه.

وفي ختام اللقاء أعلن وكيل الوزارة أسماء الفائزين للعام الحالي وهم “نجلاء عنتر مديرة مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة للغات بإدارة الزرقا التعليمية، ورانيا شويقة مديرة مدرسة طيبة المتميزة للغات بإدارة دمياط الجديدة التعليمية”، متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق.

وأشاد بأعمال مديري المدارس التي قاموا باستعراضها مقدما لهم ولزملائهم بالمدارس كل الشكر والتقدير متمنيا لهم الفوز بالمسابقات القادمة.