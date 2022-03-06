الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«العليا للطوارئ الاقتصادية» تقرر تشكيل محكمة خاصة لمخربي الاقتصاد السوداني

اللجنة العليا للطوارئ
اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية في السودان

أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في السودان، اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو، عدة قرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي  الإقتصاد الوطني.

وقال جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف، في تصريح صحافي، عقب الاجتماع الأول للجنة بالقصر الجمهوري اليوم في الخرطوم، إن القرارات الاقتصادية تضمنت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وتأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار  الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم عاجلاً، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأوضح جراهام أن اللجنة قررت إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، بجانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر ، بجانب استكمال إجراءات قيام بورصة الذهب، ومراجعة الرسوم على جرام الذهب.

 وأوضح وزير الثقافة والإعلام المكلف، أن اللجنة قررت تحديد سعر تأشيري وتشجيعي للقمح والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار، وتفعيل الإتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومنع الاستيراد الإ عبر استمارة الاستيراد وتفعيل آليات الوفرة الدوائية.

وأشار وزير الثقافة والإعلام السوداني إلى أن قرارات  اللجنة تضمنت مراجعة اداء الوزارات عبر بيوت خبرة  متخصصة، وإشراك إتحاد أصحاب العمل في أعمال اللجنة، للإستفادة من تجاربهم وخبراتهم بجانب مراجعة محفظة السلع الأساسية والعمل على تنشيطها والقيام بزيارة ميناء بورتسودان عاجلاً لمعالجة كافة الإشكالات.

وأدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، بالقصر الجمهوري اليوم. 

والتقت عضو مجلس السيادة الإنتقالي سلمى عبدالجبار المبارك بمكتبها بالقصر الجمهوري اليوم، وفد مشروع الهواد للتنمية المتكاملة برئاسة محمد عطا المنان محافظ المشروع.

وأكد  محمد عطا المنان، في تصريح صحفي، عقب اللقاء، أن الوفد قدم شرحا مفصلاً حول الوضع الراهن للمشروع وخططه الآنية والمستقبلية، والأنشطة الحالية والتي من بينها برنامج تقنين أراضي أصحاب الحقوق التاريخية.

اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية السودان مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو جراهام عبدالقادر الخرطوم الجنيه السوداني

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

«حريق محطة زابوريجيا».. فيديو أرعب العالم وأشعل «السوشيال ميديا» (تحليل بيانات)

نقل غادة عادل إلى المستشفى.. وعكة صحية طارئة

«التموين»: «مفيش قرش ساغ زيادة على السلع فى منافذ الوزارة»

«الأرصاد» تكشف الأماكن المتأثرة بـ«العاصفة الترابية»

«لحوم فاسدة».. تشميع مطعم شهير فى الجيزة (فيديو)

تباين الإصابات بكورونا في الدول العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى

«بينيت» يتحدث إلى رئيس الوزراء الأوكراني للمرة الثالثة خلال 24 ساعة