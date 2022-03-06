جامعة حلوان تستضيف اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لـ«محو الأمية»

استضافت جامعة حلوان تحت رعاية وقيادة الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان وعضو اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ الجامعات المصرية للمشروع القومي لمحو الأمية اجتماع اللجنة في جلستها العشرون المنعقدة برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني رئيس اللجنة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق.

وحضر الجلسة كل من “الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء اللجنة الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، الدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور الدسوقي عيد نائب رئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر محمد نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف محمد علي نائب رئيس جامعة السادات لشئون التعليم والطلاب، وأحمد عبد العزيز مدير عام الشئون الفنية بالمجلس الأعلي للجامعات”.

كما حضر الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ، و إيمان عبد الرحيم مدير وحدة التطوير التكنولوجي بالهيئة العامة لتعليم الكبار.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور الهلالي الشربيني رئيس اللجنة الشكر لجامعة حلوان على إستضافة اجتماع اللجنة، ثم انتقل إلى مناقشة موضوعات جدول أعمال اللجنة والتي تضمنت عدة موضوعات أهمها القرارات الصادرة من المجالس الحاكمة بالجامعات المصرية بشأن تفعيل المشروع القومي لمحو الأمية بالإضافة إلى عروض انجازات بعض الجامعات شملت جامعة (حلوان ، عين شمس ، والفيوم ، ودمنهور).

وأشار الدكتور ممدوح محمود مهدي في كلمته أثناء الاجتماع إلى تأكيد القيادة السياسية على أهمية تحرير المواطنين من الأمية دعما لمتطلبات التنمية المستدامة، كما أكد سيادته على تأكيد المجلس الأعلى للجامعات على دور الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية.

كما أشار إلى اهتمام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية وتوجيه بصفة مستمرة لكليات قطاع العلوم التربوية والإنسانية إلى تكثيف الجهود بهدف تحقيق أعلى الإنجازات في تحرير المواطنين من الأمية للمشاركة في تحقيق رؤية مصر 2030.

فيما قدم الدكتور عاشور أحمد عمري تقريرا تضمن إنجازات الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية خلال العام الجامعي 2021 /2022 ، كما أشار إلى الدور الرائد والمتميز لمساهمة الجامعات المصرية وما تبذله من مجهودات متميزة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في سبيل القضاء على الأمية في مصر.

كما استعرض البيان المعتمد من الهيئة بإنجازات الجامعات المصرية خلال دورة يناير 2022، وقد بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة حلوان طبقا لما ورد في هذا البيان عدد 1862 موطن تم تحريرهم من الأمية خلال دورة يناير 2022 ليضاف انجازا جديدا لطلاب وطالبات جامعة حلوان ويصبح إجمالي عدد من تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة حلوان خلال ستة دورات متتالية عدد 8512 مواطن ومواطنة .

واستمعت اللجنة إلى العرض المقدم عن انجازات جامعة عين شمس والتي قدمها الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ، كما قدمت الدكتورة آمال محمد عميد كلية لتريية جامعة الفيوم عرضا تضمن انجازات جامعة الفيوم ، كما استمعت اللجنة إلى العرض المقدم من جامعة دمنهور ، وفي نهاية الاجتماع أشادت اللجنة بجميع العروض المقدمة من تلك الجامعات.