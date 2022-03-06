سقط بهم الأسانسير.. تفاصيل نجاة 3 عمال من الموت في الغربية

نجا 3 عمال من الموت المحقق داخل أحد مصانع البلاستيك بطريق قرية أخناواى طنطا بمحافظة الغربية، عقب سقوط مصعد كهربائي كانوا يستقلونه بالمصنع.

وتم نقل المصابين في حالة خطيرة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا للعلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ بسقوط مصعد كهربائي من أحد الطوابق العلوية بأحد مصانع البلاستيك على طريق أخناواى طنطا التابع لدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 3 عمال وذلك إثر حدوث عطل مفاجئ وانقطاع سلك الوير الخاص بالمصعد، وانتقلت شرطة النجدة والإسعاف إلي موقع البلاغ وسؤال المصابين وشهود العيان.



حيث دلت تحريات مباحث مركز طنطا على حدوث عطل مفاجئ وانقطاع سلك الوير الخاص بالمصعد، وسقوطه من أحد الطوابق العلوية مما تسبب في إصابة 3 عمال كانوا يستقلونه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة وقررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة والاستماع إلى شهود العيان والمصابين بالمستشفى فور تماثلهم للشفاء، وأكد شهود العيان أنهم تفاجأوا بسماع صوت ارتطام كبير ناتج عن سقوط أسانسير كانوا يستقلونه بالمصنع وعندما أسرعوا لاكتشاف الأمر وجدوا المصابين الثلاثة.