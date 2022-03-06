الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى: مصر حريصة على انخراط كافة الأطراف فى مواجهة تغير المناخ

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال الحدث

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم، في الحدث الخاص الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال حول الدورة 27 للمؤتمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن شكري أشاد بالدور الذي تضطلع به الجمعية في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبريطانيا.

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التعاون بين مصر وبريطانيا

وأعرب شكري عن التطلع إلى أن يسهم هذا الحدث في تعزيز الجهود الجارية للتحضير للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

واستعرض شكري، خلال كلمته، أوجه التعاون القائم بين مصر وبريطانيا في مجال تغير المناخ، سواء في الأُطر الدولية متعددة الأطراف، على غرار التحالف المعني بجهود التكيُف مع المناخ Adaptation Action Coalition الذي تترأسه كل من مصر وبريطانيا بشكل مشترك، أو على الصعيد الثنائي عبر الاستثمارات البريطانية في العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة.

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ونوه بما يمثله العام الجاري من أهمية خاصة للبلدين في ضوء ما سيشهده من انتقال قيادة عمل المناخ الدولي من بريطانيا إلى مصر خلال الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف COP 27، والتي تعتزم مصر خلالها البناء على ما حققته الدورة السابقة للمؤتمر بجلاسجو من نجاح للانتقال نحو مرحلة التنفيذ الفعلي للتعهدات على الأرض.

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جهود التصدي لتغير المناخ

وأوضح وزير الخارجية أن التصدي لتغير المناخ لم يعد مسئولية قاصرة على الحكومات وحدها، بل يتعين مساهمة شتى الأطراف ومن بينهم مجتمع الأعمال الذي يستطيع الاضطلاع بدور مهم عبر دعم تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، أخذاً في الاعتبار توافر الإرادة السياسية والإطار التشريعي المناسب لتحقيق هذا الهدف.

وأكد حرص مصر، بوصفها الرئيس المقبل للمؤتمر، انخراط مختلف الأطراف المعنية في عمل المناخ في الجهود الجارية للتحضير للمؤتمر، وإتاحة الفرص المناسبة أمام المشروعات الجادة في الإسهام في التصدي لتغير المناخ لاستعراض جهودها في هذا الصدد.

المناخ وزير الخارجية سامح شكري بريطانيا الامم المتحدة COP 27

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وائل لطفي

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