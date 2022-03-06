الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد وعكتها الصحية.. جمهور غادة عادل:«ربنا يشفيها»

غادة عادل
غادة عادل

يترقب رواد مواقع التواصل الاجتماعي تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل التي أعلن نجلها عن إصابتها بوعكة صحية اليوم الأحد، نقلت على أثرها إلى المستشفى.

«الدستور» يرصد في السطور التالية عددًا من مشاركات رواد مواقع التواصل حول الحالة الصحية للفنانة غادة عادل.. 

دعت إيمان فتحي، لها بالشفاء قائلًة: "ربنا يشفيها ويعافيها باذن الله وتقوم بالف سلامة ان شاء الله"، وكتبت إيمان صالح: " أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها شفاه لا يغادر سقما".

كما قالت هيام عبد الحميد:"يا رب اشفيها وعافيها. وتقوم بألف خير وصحة وعافية"، لتتوالى الدعوات من جمهور الفنانة عبر موقع "فيس بوك".

تعرض غادة عادل لوعكة صحية

كشف نجل الفنانة غادة عادل عن تعرض والدته لوعكة صحية مطالبا الدعاء لها عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام". 

ونشرت مريم الهواري عبر خاصية "استوري" موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة لوالدتها من على سريرها بالمستشفى وأرفقتها بدعاء للمرضى، مُطالبة متابعيها بالدعاء لها، ولم يفصح الثنائي عن أسباب نقلها إلى المستشفى مكتفين بمطالبة جمهورها بالدعاء لها. 

 

وشاركت غادة عادل موخرا في فيلم 11:11، والفيلم تتمحور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وهو من إخراج كريم أبو زيد، وتأليف ياسر عبد الباسط، وبطولة اياد نصار، وغادة عادل، ومعتز هشام، ومحمد الشرنوبي.

 

وتشارك غادة عادل في رمضان بمسلسل أحلام سعيدة، من بطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، شيماء سيف، انتصار، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل ويتم تصوير مشاهد العمل بشكل مكثف للعرض فى شهر رمضان المقبل.

 

من جهة أخرى، طرحت خلال الأيام الماضية البوسترات المبدئية من مسلسل "أحلام سعيدة"، الذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وتقوم ببطولته الفنانة يسرا. حيث جاءت البوسترات الأولي لمسلسل أحلام سعيدة، منفردة لبعض بطلات العمل وعلى رأسهن الفنانة يسرا والفنانة غادة عادل والفنانة مي كساب.

الفنانه غاده عادل التريند دخولها مستشفيات وعكة صحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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