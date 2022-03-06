الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34583 طن تشمل:  9100 طن فوسفات و24983 طن يوريا و500 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44275 طن تشمل: 3910 طن فول و14231 طن قمح و1657 طن خشب زان و2610 طن أبلاكاش و893 طن عدس و3265 طن زيت طعام و9009 طن حديد و8700 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1256 حاوية مكافئة تشمل: خضروات (بطاطا وبطاطس وسبانخ وفلفل وخضار مجمد مشكل)،  وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم حجازى وشمر وبرسيم وكراوية وفول وفول مجروش) وفواكه (برتقال وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والبرازيل وماليزيا وهولندا وسنغافورة وألمانيا وكرواتيا وبنجلاديش وبلجيكا والصين وسلوفينيا وأمريكا واليونان.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 162 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1600 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 138231 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 111797 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2587 طن قمح متجهين إلى صوامع المنيا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3335 شاحنة.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2587 طن قمح متجهان إلى صوامع المنيا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3335 شاحنة في محافظة دمياط.

إقليم محافظة دمياط دمياط تاريخ ميناء دمياط أحداث دمياط

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