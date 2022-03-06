مسلسلات رمضان 2022.. «WATCH IT» تكشف عن البوستر الرسمى الأول لـ«ملف سرى»

كشفت منصة WATCH IT الرقمية، الرائدة فى مجال المحتوى الدرامى والترفيهى الرقمى على مستوى مصر والشرق الأوسط، عن مجموعة المسلسلات التي ستقوم بعرضها خلال السباق الرمضاني المقبل، حيث اعتادت منذ إطلاقها على عرض باقة مميزة من الأعمال الدرامية التى يقوم ببطولتها نجوم مصر والوطن العربي، لذا تحظى بإعجاب كبير من المشاهدين المصريين والعرب، وهذا الأمر جعلها ترفع شعار «رمضانك عندنا» نظرًا لما تقدمه من أعمال مميزة وحصرية وبدون فواصل إعلانية أي متعة بلا حدود.

وجاء فى مقدمة الأعمال الدرامية، مسلسل «ملف سري» الذى يقوم ببطولته النجم هانى سلامة، وينتمى إلى نوعية الأعمال التشويقية الأكشن الرومانسي، ويقدم 3 أشكال في عمل واحد، كما صرح المنتج ريمون مقار لـ«الدستور» فى وقت سابق، ويرصد حال البلاد في حقبة زمنية مختلفة وتحديدًا فى عام 2013 والتجاوزات الكثيرة التي كانت تحدث فيها، مقارنة بالوضع الحالي.

ويسجل «ملف سري» التعاون الثانى المشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، خاصة بعد نجاح مسلسل «نقل عام» الذى يعرض حاليًا حصريًا على شبكة قنوات ON.

تفاصيل «ملف سري»

مسلسل «ملف سري» فريد من نوعه ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية في إطار تشويقي بوليسي مليء بالغموض المصحوب بالأكشن، فى حقبة زمنية مختلفة عن الوقت الحالى، وتحديدًا عام 2013.

أبطال «ملف سري»

«ملف سري» يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وإنتاج فنون مصر بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغنى، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

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