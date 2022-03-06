الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة «علشان يكمل جمالها».. زراعة 1600 شجرة في جهينة بسوهاج

جانب من القافلة
جانب من القافلة

أعلنت محافظة سوهاج قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بزراعة 1600 شجرة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الخاصة بالاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وعمل مزارع للأشجار المثمرة في إطار مبادرة المحافظة «أحلى وهي خضرة»، تماشيا مع ما يشهده العالم من جهود لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وأوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة أنه تم تجهيز قطعة أرض لإقامة مزرعة للوحدة عليها، مشيرا إلى أنه تم بالفعل زراعة بعض أنواع الأشجار المثمرة منها " زيتون، ورمان، ويوسفي، وليمون، وجوافة "، لافتا إلى استمرار أعمال التشجير بالمدينة والقرى التابعة، خاصة أعمال التشجير بجوانب الترع التي تم تبطينها وذلك لتعويض الفاقد من الأشجار خلال أعمال التبطين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بالانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى صندوق التأمينات الاجتماعية، وشملت الأعمال دهان وتجميل واجهة المبنى من حوائط ونوافذ، ورفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة «علشان يكمل جمالها» التي أطلقتها محافظة سوهاج تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والتي تهدف الى تجميل ورفع كفاءة واجهات وأسوار كافة المباني الحكومية بنطاق جميع مدن وقرى المحافظة؛ لتظهر بالشكل الحضاري اللائق الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة.

جديدة جديد محافظة سوهاج جمهور يوسف محافظ الكهرباء

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