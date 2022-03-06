الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: 550 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 2 مليار جنيه خلال شهرين

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 546 ألفًا و34 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، بداية من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، بتكلفة إجمالية 2 مليار و55 مليونا و229 ألف جنيه، في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى خاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

من جهته، أشار الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى أنه تم مناظرة 802 مريض بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ"فيديو كونفرانس" لاستصدار قرارات علاج لهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة، لافتًا إلى توقيع الكشف الطبي على 64 ألفا و141 مواطنا من طالبي معاش "تكافل وكرامة".

وذكر "الفيل" أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".

ولفت الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، متضمنة صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحميل المريض أي مشقة.

وتابع "زيدان" أن المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة يقوم بمعالجة الطلب إلكترونياً، ليتم إصدار القرار، والإخطار برسالة قصيرة على الهاتف المحمول الخاص بالمريض، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

الصحة قرار علاج قرار علاج على نفقة الدولة 2 مليار جنيه تكلفة إجمالية رفع العبء كاهل المرضى غير القادرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

إصابة شخص فى انقلاب سيارة نقل بالعياط

رياح وأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة ٧٢ ساعة

وفاة الفنان والإعلامى الشاب إياد داود

دفن جثتى عاملين توفيا فى انفجار «كومبروسر» بورشة فى البحيرة

«الصحة»: 550 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 2 مليار جنيه خلال شهرين

الرئيس الصينى: لا يُمكن الاعتماد على الأسواق العالمية لضمان الأمن الغذائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

حسين دعسة

الجيش الروسى يقطف النووى عن شجرة أوكرانيا!

د. منى حلمى

أقترح مقررًا تعليميًا ثابتًا منذ الطفولة اسمه "حب وانصاف وتطهير الحرية"

علي سعدة

فولتير ومعركة التنوير

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

صور

رياح الخماسين

صلاة الجنازة على إياد داوود

مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى

بعد سلسلة عمليات: إصابة شرطييّن إسرائيليين في القدس.. هل عاد التوتر؟

نتائج غامضة.. ماذا فعل بينيت فى اجتماعه مع بوتين؟