إحالة أمين شرطة قتل شقيقين في القليوبية إلى المفتى

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود محمد محمود البربري وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر وأحمد محمد السعيد غنيمى بأمانة سر على القرشى ومحمد طايل بإحالة أوراق أمين شرطة متهم بقتل شقيقين لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور مايو المقبل للنطق بالحكم.

وأحال المستشار فخرى خيرى المحامي العام لنيابات شمال بنها المتهم نزيه عفيفى عبد الوهاب ٤٣ سنة مساعد شرطة بوحدة مرور شبين القناطر لمحكمة الجنايات لأنه قتل المجنى عليه سالم محمد سالم دياب عمداً من غير سبق إصرار او ترصد إثر مشاجرة نشبت بينهما بأن أشهر بوجهه سلاحه الأميري "طبنجة" وأطلق صوبه عيارا ناريا استقر بساقه اليمنى قاصداً من ذلك إزهاق روحه فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه والتي أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتل المجني عليه پسري محمد سالم دياب عمداً من غير سبق اصرار او ترصد أثر مشادة نشبت بينهما بأن اشهر بوجهه السلاح الناري سالف الوصف واطلق صوبه عبارا ناريا استقر بصدره والتي أودت بحياته.

تلقت أجهزة الامن بالقليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد نشوب مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقين يملكان محل كاوتش بالمنطقة ما إستدعي امين الشرطة المتهم لإطلاق الرصاص عليهما بسبب تحريره مخالفة مرورية لأحد معارفهما وبعد تدخلهما نشبت مشادة تحولت لمشاجرة واطلق عليهما الرصاص .

وانتقلت أجهزة الأمن والقيادات الامنية وتم السيطرة علي الموقف بعد تجمهر الاهالي وتبين انه اثناء خدمة أمين الشرطة المتهم في مزلقان نوي لتنظيم حركة المرور بتكليف من وحدة مرور شبين القناطر شرع في تحرير مخالفة مرورية لأحد السيارات المارة بالمنطقة فتدخل كلا من "يسري محمد سالم "وشقيقه "سالم " أصحاب ورشة كاوتش بمنطقة مزلقان نوي بجوار محطة القطار وحاول احدهما منعه من كتابة المخالفة واخذ القلم والدفتر فنشبت مشاجرة بينهم فاطلق أمين الشرطة الرصاص عليهما مما اسفر عن اصابة الاول بطلق نارى فى البطن واصابة الثانى بطلق نارى فى القدم وتم نقلهما للمستشفى وتوفيا اثناء اسعافهما وتم ضبط امين الشرطة والتحفظ عليه و على سلاحة الميرى.

وأشعل أهالى المتوفيان والمواطنين بالقرية النيران بالدراجة النارية الخاصة بأمين الشرطة المتهم كما قاموا بإشعال النيران بمزلقان نوى بشبين القناطر، مما أدى إلى توقف حركة القطارات بخط شبين القناطر وتجمعت الأهالى على شريط السكة الحديد منعا لمرور القطارات، مطالبين باتخاذ الإجراءات ضد أمين الشرطة.

ونجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في السيطرة على أحداث الشغب بالتعامل بالقنابل المسيلة للدموع وتفريق المواطنين واعادة حركة القطارات مرة اخرى.