مصرع شاب تحت عجلات قطار القاهرة- طنطا بالمنوفية

لقى، منذ قليل، شاب مجهول الهوية مصرعه تحت عجلات قطار القاهرة- طنطا بالقرب من محطة تلا بمحافظة المنوفية، نتيجة اختلال توازن أثناء استقلاله القطار، تم نقل الجثمان إلى مستشفى تلا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع شاب مجهولة الهوية تحت عجلات قطار القاهرة- طنطا بالقرب من محطة تلا بمحافظة المنوفية، نتيجة اختلال توازن أثناء استقلاله القطار، تم نقل الجثمان إلى مستشفى تلا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.