الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عقب تصدره التريند.. أول تعليق من الفنان أحمد عنان على خطوبته

الفنان أحمد عنان
الفنان أحمد عنان التريند

تصدر الفنان أحمد عنان التريند، بعدما تداوّل روّاد السوشيال ميديا صور خطوبته، على فتاة من خارج الوسط الفني.

أحمد عنان مثل وهو في عمر الرابعة مع الفنان كريم عبد العزيز فيلم «واحد من الناس»، كما شارك في عدة مسلسلات «يوميات ونيس وأحفاده، الخواجة عبد القادر، سرايا عابدين، ذات، قوت القلوب، لمس أكتاف، ولاد ناس».

وعبر «عنان» عن سعادته بالخطوبة، قائلًا: «مبسوط بكلام الناس طبعًا الحلو، ولكن فيه بعض الكلام السيء، ودا محبتوش بس مأثرش فيّا لأني اتعودت خلاص».

وأضاف «عنان» في تصريحات لـ«الدستور»: «شكرًا لكل الناس اللي قالت كلام حلو، وهنأتني على خطوبتي، ومبسوط بكل هذه المشاعر الطيبة»، كاشفًا عن خوضه السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «دايما عامر» مع الفنان مصطفى شعبان، وعدد كبير من النجوم.

واحتفل الفنان الشاب أحمد عنان بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني بحضور العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، ونشر مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أحمد عنان الفنان أحمد عنان خطوبة التريند الاحتفال

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