الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعدام 3 و15 سنة لطفل قتلوا شقيقين بسبب الثأر فى نجع حمادى

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات أمن الدولة بنجع حمادي في محافظة قنا، بإعدام 3 مواطنين وحبس طفل 15 عاما، وبراءة اثنين بسبب الثأر.

 أصدر الحكم المستشار محمد زين على رئيس المحكمة، وبحضور وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن، ومصطفى الجاحر الرئيسين بالمحكمة، وبأمانة سر أحمد صالح أبو سحلي، ومحمد الكحلاوي.

كان المستشار مصطفى عباس المحامى العام الأول لنيابات قنا الكلية الأسبق بإشراف ومتابعة المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف جنوب الصعيد التى تضم قنا والأقصر ونجع حمادى والبحر الأحمر وأسوان- قد أمر بإحالة  كل من"ع. ا. ع"، و"ع. ح. م"، و"ف. ح. خ" والطفل «ف. ر. م. ا" ، و"م . ص. م"، وأ. ف. أ. إ"، إلى محكمة الجنايات وأمن الدولة طوارئ بنجع حمادي. 

 وتابع قرار الإحالة:  قاموا يوم 16\7\2020 بدائرة مركز نجع حمادي، بقتل المجني عليهما شقيقين عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفا مرورهما  فيه، وما إن ظفروا بهما حتى قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من الأسلحة النارية آنفة التشريح المرفقين بالأوراق والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

نجع حمادي جنايات أمن الدولة نيابات قنا الكلية

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وائل لطفي

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