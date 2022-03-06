«رياح خماسينية».. استعدادات مرورية للتعامل مع العاصفة الترابية

عقب تحذير هيئة الأرصاد الجوية، من تأثر الجو بمنخفض حراري - خماسيني- يتسبب بارتفاع في درجات الحرارة، كانت هناك عدة إجراءات اتبعتها الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، للتعامل مع العاصفة الترابية مع تحذيرات للسائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة منعًا للكوارث.

طوارىء وكاميرات مراقبة

وفرضت غرف عمليات المرور حالة من الطوارئ، تحسبا لظهور رياح مثيرة للأتربة بالطرق السريعة، مع متابعة لحظية مع كافة الخدمات المتواجدة على المحاور والطرق الرابطة بين المحافظات، مع مراقبة المحاور بواسطة كاميرات مراقبة لرصد أي حوادث أو أعطال للسيارات وقامت إدارة المرور، بتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق، والتواجد المرورى الفعّال استعدادا لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ونشر رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة.



تكثيف الخدمات المرورية

وقامت إدارة المرور بعمليات تكثيف تواجد الخدمات على كافة الطرق، ومراقبتها بالكاميرات بناء على توجيهات اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، والتشديد على القيادة أعلى الطرق بسرعات منخفضة، ومن المقرر أن تشهد معظم الطرق السريعة رياحا شديدة محملة بالأتربة، منها طرق الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمنهور الزراعى وطريق إسكندرية الزارعى والصحراوى والطرق الساحلية، مناشدة بضرورة اتباع تعليمات المرور واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة وإغلاق نوافذ السيارات أثناء القيادة لعدم دخول الهواء للسيارات، مما يؤدى إلى انقلاب السيارات، وعدم السير بسرعات عالية.



إرشادات مرورية

عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء قيادة السيارة.

القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث إنها تؤدي إلى زيادة زمن رد الفعل بخلاف ما يعتقد من أنها تزيد الانتباه.

قيادة سيارتك وأنت في حالة إرهاق.

التخطي الخاطئ لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور.

الانشغال بغير الطريق.

الثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك.

مراعاة عدم التوقف في المناطق التي يصعب فيها الرؤية.

استخدام أنوار الانتظار.

تجاوز السرعة المقررة قانونًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

السير عكس الاتجاه لأنه يعد تعديًا على حق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصًا على سيولة حركة المرور.

تغيير اتجاه السيارة فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

غلق الطرق

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، موضحة أنه لن يتم حتى الآن إغلاق أى طريق إلا في حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.