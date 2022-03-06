مسلسلات رمضان 2022.. صور جديدة لمحمد رمضان من مسلسله «المشوار»

كشف النجم محمد رمضان عن عدد من الصور الجديدة من كواليس تصوير مشاهد مسلسله الجديد «المشوار»، الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

ويواصل محمد رمضان تصوير مشاهده بالعمل على قدم وساق بقيادة المخرج محمد ياسين، ويظهر محمد رمضان بشخصية "ماهر عاشور"، وهو زوج "ورد"، والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، ويعمل عاملا باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية ويواجهه العديد من الصعوبات.

ونشر رمضان الصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها قائلا: «باقي 26 يوم وبأمر الله يبتدي المشوار، ماهر عاشور مسلسل المشوار، ثقة في الله نجاح جبار، رمضان يجمعنا».

أبطال وصناع مسلسل «المشوار»

مسلسل "المشوار" يشارك في بطولته بجانب النجم محمد رمضان كل من النجمة دينا الشربيني والفنان أحمد مجدي والفنان أحمد صفوت والفنان أحمد سعيد عبدالغني والفنان خالد أنور والفنان خالد كمال والفنانة ندى بسيوني والفنانة كارولين خليل والفنانة ندا موسى والفنانة ثراء جبيل والفنان محمود الليثي والفنانة حنان يوسف والفنان سارة عبدالرحمن والفنان محسن منصور والفنانة سما إبراهيم والفنان أحمد كمال، والعمل من تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.

آخر أعمال محمد رمضان الفنية

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" الذي عرض خلال موسم شهر رمضان الماضي 2021، وحقق العمل ردود أفعال قوية ونجاحًا كبيرًا خلال عرض حلقاته، وشارك في بطولته كل من سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، حمدي الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة "سينرجي".