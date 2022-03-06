مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى انهيار سور شركة بالعاشر من رمضان

لقى 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب آخر بجروح، اليوم الأحد، إثر انهيار شركة تحت الإنشاء أمام المقابر بطريق الروبيكى بدر بالعاشر من رمضان.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ لـ شرطة النجدة بوقوع انهيار سور شركة على عدد من العمال بالعاشر من رمضان.

وعلى الفور، جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبالفحص تبين انهيار سور شركة تحت الإنشاء، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقله لمستشفى بلبيس والتحفظ على الجثامين بموقع الحادثة تحت تصرف النيابة.