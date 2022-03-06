يبتز شقيقته.. تجديد حبس المتهم بقتل شاب فى المنوفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة منوف، بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوج بنت شقيقته؛ لمحاولة ابتزاز حماته.

وتمكنت مباحث قسم سرس الليان بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وذلك لقيامه بقتل زوج بنت شقيقته لقيام المجنى عليه بمحاولة ابتزاز حماته، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سرس الليان، يفيد بتلقي بلاغ بالعثور على جثمان شاب داخل شقته.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، وبالفحص، تبين أن الشاب يبلغ من العمر 32 عامًا، عامل، ومقيم في مدينة سرس الليان، توفى بعد إصابته بعدة طعنات متفرقة في الجسد، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى سرس الليان، ووضع تحت تصرف جهات التحقيق، لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية حول أسباب الوفاة.

على الفور قرر اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، واللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائي ، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، والمخبرين السريين، وتم ضبط المتهم وهو خال زوجة المجنى عليه وذلك لقيام المجنى عليه بمحاولة ابتزاز حماته، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.