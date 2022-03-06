الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مركز ومدينة الضبعة يتفقد مخزن السلع الغذائية والتموينية

جولة رئيس مركز ومدينة
جولة رئيس مركز ومدينة الضبعة

قام العميد عصام عبد الغني غانم رئيس مركز ومدينة الضبعة يرافقه إبراهيم عبدالعال نائب رئيس المركز  وعبدالفتاح حامد مدير مكتب المتابعة وعبدالسلام صالح وكيل ادارة التموين بالضبعة بتفقد مخزن السلع الغذائية والتموينية بالضبعة. 

وأوضح رئيس مدينة الضبعة جاء ذلك  للاطمئنان علي المخزون بمخزن الجمعية الاستهلاكية الغذائية ومساعدة المخزن في تذليل العقبات التي قد تواجه المخزن وضمن استراتيجية المركز بالمتابعة المستمرة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

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جولة رئيس مركز ومدينة الضبعة

وأضاف أن ذلك استمرارًا لتنفيذ توجهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق مراكز ومدن المحافظة. 

وكان قد شارك  العميد عصام عبدالغني غانم رئيس مركز ومدينة الضبعة في يناير 2022، في افتتاح محطة محولات كهرباء الضبعة الجديدة بجوار مشروع الضبعة النووي. 

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جولة رئيس مركز ومدينة الضبعة


 
جاء ذلك بحضور إبراهيم عبدالعال نائب رئيس المركز  وهاني مرسي سكرتير المركز والمهندس سعيد زين العابدين رئيس منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا والمهندس عبدالسلام مرعي رئيس قطاع شبكات الساحل الشمالي  والمهندس إسماعيل طمان مدير عام المشروعات والتخطيط  والمهندسة امل مدير عام المشروعات بمنطقة الإسكندرية. 

وأوضح رئيس مدينة الضبعة، أنه تم افتتاح الوحدة الأولى والثانية لمحطة محولات كهرباء الضبعة ضمن خطة الدولة لتوفير كافة الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء حيث تشهد مدينة الضبعة طفرة تنموية كبيرة في شتى المجالات والقطاعات. 

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جولة رئيس مركز ومدينة الضبعة

وأضاف المهندس سعيد زين العابدين، أنه جارِ الانتهاء من باقي المشروع وتوفير أكبر قدر من الكهرباء لمدينة الضبعة وتغطية احتياجاتها وباقي المناطق المجاورة حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية المركز للتعاون بين الجهات المعنية وتوفير كافة الخدمات للمواطنين بنطاق مركز ومدينة الضبعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة وتقديم الخدمات للمواطنين بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

محافظ مطروح إدارة التموين مدينة الضبعة رئيس مدينة الضبعة مخزن السلع

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