الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منطقة جذب سياحي فريدة.. تقرير صيني يبرز جمال جبال الملح في بورفؤاد (صور)

جبال الملح في بورفؤاد
جبال الملح في بورفؤاد

سلطت وكالة "شينخوا" الضوء على جمال جبال الملح التي توجد في مدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن أنها أصبحت مزاراً ومقصداً سياحياً للسياح من جميع أنحاء العالم، من أجل الاستمتاع بجبال الملح الشاهقة التي تشبه جبال الثلج بمنطقة القطب الشمالي. 

وذكرت الوكالة، في تقرير مصور على موقعها الإلكتروني، أن جبال الملح في بورفؤاد تقدم للزوار تجربة فريدة مماثلة للجبال الثلجية، حيث يستحضر الزائرون المصريون مشاهد الثلوج والأجواء الشتوية الأوروبية الرائعة، ليلتقطوا الصور وهم يمارسون التزحلق ويستمتعون بالمناظر الطبيعية البيضاء بالكامل. 

ولفتت إلى أن مدينة بورفؤاد ببورسعيد تقع في الركن الشمالي الشرقي من الوجه البحري على البوابة الشمالية لقناة السويس، على بعد خطوات قليلة من الصحراء، حيث يندر هطول الأمطار، وبالتالي فإن سقوط الثلوج هناك أمرا نادرا للغاية، يجعلها "منطقة جذب سياحي غير متوقعة". 

وجبال الملح في مدينة بورفؤاد عبارة عن مجموعة جبال كبيرة، تتميز بلونها الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي، ولكنها في الحقيقة عبارة عن ملح طبيعي يرتكز على التلال والجبال، ما يجعلها وجهة فريدة للسياحة المصرية، حتي أنها باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر، حيث تبدو وكأنها ثلوج في رحلة للقطب الشمالي أو لدولة أوروبية خلال الشتاء.

وتوجد المدينة في الناحية الشمالية الغربية لشبه جزيرة سيناء، وتطل على شاطئ البحر المتوسط، ومن ناحية الشرق محافظة شمال سيناء ومن الجنوب محافظة الإسماعيلية، ويمكن الوصول إلى منطقة جبال الملح، بواسطة ركوب المعدية المجانية التي تعبر قناة السويس إلى منطقة الملاحات. 

وتم إنشاء جبال الملاحات في بورفؤاد عام 1856 فى عهد الاحتلال الفرنسي بشكل بدائى، ثم تم تطويرها بعد تأميم قناة السويس عام 1954. 

شينخوا جبال الملح بور فؤاد بورسعيد جبال الثلج الثلوج جذب سياحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 6 - 3-2022

وفاة الفنان والإعلامى الشاب إياد داود

العثور على سائق وزوجته متوفيين داخل شقة بالعجوزة.. والنيابة تُحقق

قبيل انتهاء المرحلة الأولى.. وزير التنمية المحلية يقدم كشف حساب «حياة كريمة»

الاستخبارات البريطانية: التقدم الروسى تباطأ بسبب الهجمات الأوكرانية

موعد ومكان تشييع جثمان الإعلامى إياد داود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أقترح مقررًا تعليميًا ثابتًا منذ الطفولة اسمه "حب وانصاف وتطهير الحرية"

علي سعدة

فولتير ومعركة التنوير

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

ربيع المرتزقة والمخدرات

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صور

مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

«حرب أوكرانيا».. رئيس وزراء إسرائيل يتوجه إلى ألمانيا بعد اجتماعه مع بوتين

بعلم أمريكا.. رئيس وزراء إسرائيل يلتقي بوتين سرًا لمناقشة وقف إطلاق النار

تشترك فى حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوى من إسرائيل