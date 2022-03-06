منطقة جذب سياحي فريدة.. تقرير صيني يبرز جمال جبال الملح في بورفؤاد (صور)

سلطت وكالة "شينخوا" الضوء على جمال جبال الملح التي توجد في مدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن أنها أصبحت مزاراً ومقصداً سياحياً للسياح من جميع أنحاء العالم، من أجل الاستمتاع بجبال الملح الشاهقة التي تشبه جبال الثلج بمنطقة القطب الشمالي.

وذكرت الوكالة، في تقرير مصور على موقعها الإلكتروني، أن جبال الملح في بورفؤاد تقدم للزوار تجربة فريدة مماثلة للجبال الثلجية، حيث يستحضر الزائرون المصريون مشاهد الثلوج والأجواء الشتوية الأوروبية الرائعة، ليلتقطوا الصور وهم يمارسون التزحلق ويستمتعون بالمناظر الطبيعية البيضاء بالكامل.

ولفتت إلى أن مدينة بورفؤاد ببورسعيد تقع في الركن الشمالي الشرقي من الوجه البحري على البوابة الشمالية لقناة السويس، على بعد خطوات قليلة من الصحراء، حيث يندر هطول الأمطار، وبالتالي فإن سقوط الثلوج هناك أمرا نادرا للغاية، يجعلها "منطقة جذب سياحي غير متوقعة".

وجبال الملح في مدينة بورفؤاد عبارة عن مجموعة جبال كبيرة، تتميز بلونها الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي، ولكنها في الحقيقة عبارة عن ملح طبيعي يرتكز على التلال والجبال، ما يجعلها وجهة فريدة للسياحة المصرية، حتي أنها باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر، حيث تبدو وكأنها ثلوج في رحلة للقطب الشمالي أو لدولة أوروبية خلال الشتاء.

وتوجد المدينة في الناحية الشمالية الغربية لشبه جزيرة سيناء، وتطل على شاطئ البحر المتوسط، ومن ناحية الشرق محافظة شمال سيناء ومن الجنوب محافظة الإسماعيلية، ويمكن الوصول إلى منطقة جبال الملح، بواسطة ركوب المعدية المجانية التي تعبر قناة السويس إلى منطقة الملاحات.

وتم إنشاء جبال الملاحات في بورفؤاد عام 1856 فى عهد الاحتلال الفرنسي بشكل بدائى، ثم تم تطويرها بعد تأميم قناة السويس عام 1954.