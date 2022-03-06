الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 4 منشآت ورفع 65 إشغال بحملة لمتابعة المواعيد الشتوية بالإسكندرية

غلق منشآت
غلق منشآت

أغلق حي وسط الإسكندرية، 4 منشآت خالفت مواعيد الإغلاق الشتوية، وذلك خلال حملة مسائية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد الشتوية.

استهدفت الحملة كل من شوارع: (شامبليون، السلطان عبد العزيز، سعد زغلول، الميناء الشرقية، الغرفة التجارية، صلاح الدين، عبد المنعم، العطارين، فؤاد، ومسجد العطارين، وصلاح سالم).

وأسفرت حملة متابعة مواعيد الاغلاق الشتوية عن غلق أربع منشآت، ورفع 65 حالة إشغال.

جاءت الحملة وفقًا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، وبقيادة أيمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق ومشاركة إدارة رخص المحلات، تفعيلًا لقرارات وزير التنمية المحلية، وتكليفات اللواء محمد محافظ الإسكندرية.

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غلق منشآت

هذا وقد تم التنبيه والتشديد على الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة، في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية.

وكانت قد قادت هدى أبو كليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، بحضور ممثلي وحدة الإزالة الفورية والأجهزة التنفيذية بحي وسط، حملة مكبرة تم خلالها إزالة جميع الإعلانات واللافتات المخالفة بشارع سعد زغلول والتحفظ عليها، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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غلق منشآت

هذا وقادت عزة سعد رئيس حي وسط، عدد من الحملات المكبرة بنطاق الحي، أسفرت عن رفع نحو 190 حالة إشغال متنوع، وتحرير غرامات فورية تقدر بـ50 ألف جنيه، وإغلاق عدد 4 منشآت، واستهدفت الحملات شوارع، شامبليون الإسكندر الأكبر، فؤاد، وصفية زغلول، النبي دانيال، مرسي بدر، الدوسري الرافعي، خلف سنترال ابن زيتون، والخديوي، وشوارع الزهور، سوق شيديا، الجوهري، المحور، اسماعيل مهنا، جواد حسني، الليثى.

يأتي ذلك تنفيذاً تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتكثيف حملات إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة علي مستوى الأحياء، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة.

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غلق منشآت
وسط الإسكندرية 4 منشآت مواعيد الاغلاق الشتوية حملة مسائية ٦٥ حالة إشغال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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