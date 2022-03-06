الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3 آلاف متطوع أمريكى استجابوا لدعوة أوكرانيا للخدمة فى كتيبة دولية مقاومة

القصف الروسي علي
القصف الروسي علي أوكرانيا

ذكرت إذاعة "فويس أوف أمريكا"، أن 3000 متطوع أمريكي من بينهم محاربين قدامى، استجابوا لدعوة أوكرانيا  للخدمة في كتيبة دولية لمقاومة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ممثل السفارة الأوكرانية، في واشنطن للإذاعة، إن 3000 متطوع أمريكي استجابوا لنداء أوكرانيا للناس للخدمة في كتيبة دولية من شأنها أن تساعد في مقاومة القوات الغازية الروسية، وتقدم عدد أكبر بكثير من البلدان الأخرى، ومعظمها من دول أخرى في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفياتي مثل جورجيا وبيلاروسيا.

وفي مقطع فيديو مؤثر نشر على قناته على "تلجرام"، يوم الخميس، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى "فيلق دولي" من 16 ألف متطوع أجنبي، قال إنهم مطالبون "بالانضمام للدفاع عن أوكرانيا وأوروبا والعالم"، وقال الرئيس الأوكراني:"ليس لدينا ما نخسره سوى حريتنا".

وردد نداء "زيلينسكي"، في منشور على "فيسبوك" للقوات المسلحة الأوكرانية، أكد فيه أنهم يبحثون عن أشخاص ذوي خبرة قتالية "يقفون مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي"، وقد رفعت الحكومة بالفعل مؤقتًا متطلبات التأشيرة للمتطوعين.

الحكومة روسيا أمريكا الرئيس الخميس أوكرانيا

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وائل لطفي

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