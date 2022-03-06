175 إصابة جديدة بكورونا فى البر الرئيسى الصينى

175 إصابة جديد محلية العدوى بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني أبلغ يوم السبت الماضي عن 175 حالة إصابة محلية العدوى بـ"كوفيد-19".

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 88 حالة في شاندونج، و25 حالة في جيلين، و20 حالة في قوانجدونج، و14 حالة في خبي، وتسع حالات في منغوليا الداخلية، وخمس حالات في قوانجشي، وأربع حالات في كل من جيانجسو ويوننان، وحالتين اثنتين في كل من تشجيانج وشنشي، وحالة واحدة في كل من شانشي وخنان.

وقالت اللجنة، إنه تم تسجيل إجمالي 154 حالة وافدة مصابة بـ"كوفيد-19"، يوم السبت.

وتابعت اللجنة، أنه تم أيضًا تسجيل حالتين جديدتين يُشتبه في إصابتهما بـ"كوفيد-19"، وافدتين من خارج البر الرئيسي الصيني، في بلدية شانغهاي، مُضيفة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض يوم السبت.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، و فرنسا، و ألمانيا.