الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ننشر التفاصيل الكاملة لمسابقة "بورسعيد بعيون أبنائها للتصوير الفوتوغرافى 4"

التصوير الفوتوغرافى
التصوير الفوتوغرافى

تحت رعاية الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافه - والكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي - والدكتورة جيهان الملكى مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، ينظم نادى التذوق البصرى بفرع ثقافة بورسعيد، مسابقة في التصوير الفوتوغرافي تحت عنوان" بورسعيد بعيون أبنائها للتصوير الفوتوغرافي 4"

تنقسم المسابقة إلي محورين، محور خاص، معالم بورسعيد، ومحور عام، الموضوع مفتوح، وتقوم لجنة التحكيم باختيار 3 صور فائزة في كل محور.

يقام معرض عام للصور الفائزة وبعض الصور المشاركة بمشاركة كبار الفنانين وتقام احتفالية لافتتاح المعرض وتوزيع الجوائز على الفائزين، حيث سيتم منح دروع وميداليات للفائزين .

الشروط والأحكام:
1. هذه المسابقة مفتوحة لجميع مصورى مصر والعالم العربى بالكاميرا والموبايل.
2. ترسل الصور بجودة 1600 بيكسل للضلع الأكبر بحيث لا يقل حجم ملف الصورة عن 2Mb بدون أي نصوص مكتوبة علي الصورة، وما هو دون ذلك لن يقبل. وأن يحدد نوع التصوير كاميرا أو موبايل.
4. ترسل جميع الصور بصيغة ملف JPG/JPEG ولن تقبل أي مشاركة بأي صيغة أخري.
5. ترسل المشاركات علي البريد الإليكتروني [email protected]    
6. يحق لكل متسابق الاشتراك بثلاث صور في كل محور.  
7. يجب أن تكون الصور من تصوير المصور نفسه ، وحال اكتشاف غير ذلك سيتم استبعاد جميع مشاركات المتسابق.
8. في حالة وجود أشخاص في الصورة. يقع علي المصور مسئولية الحصول علي موافقة كتابية من الأشخاص المصورين في حالة المطالبه بذلك ولا تتحمل اللجنة المنظمة أي مسائلة قانونية بخصوص هذا الشأن.
9. يجب ألا تحتوي الصور علي أي رموز سياسية أو طائفية ، كما يجب مراعاة العادات والتقاليد والذوق العام في الصور المشاركة.
10. قرارات لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة للمراجعة أو الطعن.
11. يتم أرسال الأعمال وفقا لبرنامج المسابقة ولن تقبل الأعمال المرسلة بعد انتهاء التسليم.
12. آخر موعد لاستقبال المشاركات الساعه 12 منتصف الليل من يوم 15 أبريل 2022.
13. يتم إعلان نتائج الأعمال المقبولة يوم  20 أبريل 2022 وذلك لتجهيزها للطباعة على خشب mdf  مقاس 50*70 سم للكاميرا و30*45 للموبايل وتسليمها بحد أقصى يوم 30 أبريل2022 للفنانة أمانى شوقى بفرع ثقافة بورسعيد.
14. تتكون لجنه التحكيم من الفنان حسام دياب ــ الفنان رضا الدنف والفنان جلال المسرى.

ننشر التفاصيل الكاملة لمسابقه بورسعيد بعيون أبنائها للتصوير الفوتوغرافى 4 قصر ثقافة بورسعيد إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

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