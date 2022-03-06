الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: 41 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية،  تسجيل ٤١ إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، فيما تماثل ٤١ مريضا للشفاء، بينما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 1322 فحصًا، فضلاً عن تسجيل 9 حالات شفاء.


وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و ٢٢٧ حالة، من بينها ٤١ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٧ ألفا و ٨٢٧ شخصا.


وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و ٨٥٣ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٤ مريضا في العناية المركزة.
 

كما نوهت إلى أن ٣١ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٦ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، وأحصت ولاية واحدة أزيد من ١٠ حالات.
 

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، و الامتثال لقواعد الحجر الصحي.
 

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.
 

من جانبها، قالت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان اليوم، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 58 ألفا و645 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020، ووصل إجمالي حالات الشفاء 57 ألفًا و 628 حالة، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 980.

 

يشار إلى أن فيرو س كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سو ق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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وائل لطفي

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