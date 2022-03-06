الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. السائحون الروس يغادرون فنادق شرم الشيخ والغردقة

السائحون الروس
السائحون الروس

قال سامح عبد المنعم، الخبير الفندقى، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن السائحين الروس المتواجدين بفنادق شرم الشيخ والبحر الأحمر يستعدون ابتداء من اليوم الأحد للعودة إلى أوطانهم، وذلك بعد أن أوصت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، أمس السبت، شركات الطيران الروسية بتعليق الرحلات الجوية للخارج بسبب مخاطر توقيف واحتجاز الطائرات بسبب العقوبات.

وأضاف عبد المنعم، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركات الطيران الروسية الجالبة ستعمل على تشغيل رحلات طيران لعودة السائحين الروس المتواجدين بفنادق شرم الشيخ والبحر الأحمر إلى الأراضي الروسية، فقد أعلنت شركة الطيران "أورال إيرلاينز" الروسية، عن إلغاء رحلاتها المقررة إلى مصر للفترة من 14 مارس إلى 20 مايو المقبل.

وقد حددت شركة الطيران أنه بداية من اليوم  إلى 13 مارس، سيتم تشغيل الرحلات في اتجاه واحد فقط لنقل الركاب من مصر، وهذا ما ستقوم بة أغلب شركات الطيران.

وعن رد فعل السائحين الروس، أشار عبد المنعم إلى أن هناك غضب فى صفوف السائحين بسبب قطع إجازاتهم  ولكن لا يسعهم سوى الانصياع لقرارات بلادهم والعودة مرة أخرى إلى وطنهم خوفا من تأزم الأمر ويجدوا صعوبة في العودة مرة أخرى إلى وطنهم.

وأوضح عبد المنعم أن القطاع السياحي المصري فى مأزق كبير بعد تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا اللذين يعتبران من أكبر الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر، موضحا أن القطاع السياحي تعرض إلى العديد من الأزمات عبر العديد من السنوات، ولكنه اثبت أنه يمرض قليلا ولكن لا يموت.

وأضاف عبد المنعم أنه لابد حاليا من تعويض غياب أوكرانيا وروسيا بفتح أسواق سياحية بديلة لتعويض غيابهم.

مصر روسيا القطاع السياحي الرحلات الجوية المنشآت الفندقية رحلات طيران تعليق الرحلات

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اليوم.. السائحون الروس يغادرون فنادق شرم الشيخ والغردقة

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