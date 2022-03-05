«لامتى».. محمود الليثي ينتهي من تصوير كليب أغنيته الجديدة

نشر المطرب محمود الليثي صورًا جديدة من كليب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "لإمتى" ويستعد لطرحها قريبًا مع الفنانة الشابة سلمى الشيمي حيث انتهى من تصويرها مؤخرًا.

محمود الليثي كليب لامتي

“لامتى” من كلمات حسن عزو و يوسف طه و ألحان جابر النمر وتوزيع باسم منير و تم تصويرها في استديو الرسالة مهندس أحمد جودة و إنتاج محمود الليثي.

محمود الليثي

من ناحية أخرى، انتهى محمود الليثي من تسجيل ألبوم غنائي من المقرر طرحه في الصيف الذى يتعاون فيه مع عدد من الملحنين والشعراء ومنهم وليد سعد، ومحمد عبد المنعم، وعزيز الشافعي، ومحمد يحيى.

محمود الليثي كليب لامتي

ويشارك محمود الليثي كممثل في فيلم "عمهم"، من بطولة محمد عادل إمام، وباسم سمرة، وإنتاج أحمد السبكي، وهو من نوعية الأكشن.

وانتهى مؤخرا من تصوير دوره في الفيلم ويواصل ابطاله تصوير المشاهد النهائية له ليدخل العمل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي في مصر والعالم العربي في موسم الصيف المقبل.

ويستعد محمود الليثي لتحضيرات فيلم يحمل اسم "العيال إتجننت"، بمشاركة عدد كبير من الممثلين و المطربين، منهم الطفل محمد أسامة الذي شارك في غناء "الغزالة رايقة"، والطفل عبد الرحمن الذي اشتهر بتقليد الفنان عادل إمام، والفنان رضا البحراوي، والمطرب أحمد شيبة، والمطرب عبد الباسط حمودة، والفنانة أمينة، والنجم أحمد حلاوة، والفنان محمد محمود، و الفنانة بدرية طلبة، والفنان محمد لطفي.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم عقب انتهاء الموسم الرمضاني المقبل ليتم عرضه في نهاية العام الجاري بدور العرض السينمائي في مصر.