التحقيق فى مصرع طفلين إثر حريق بشقة غرب الإسكندرية

تجرى نيابة كرموز بالإسكندرية التحقيق في مصرع طفلين، إثر حريق اندلع، اليوم السبت، في شقة بمنطقة كوم الشقافة، أثناء تواجدهما وحدهما دون أسرتهما.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد اندلاع حريق في شقة بحارة الشبكشي بمنطقة كوم الشقافة.

وانتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بالشقة المشار إليه، ما أسفر عن مصرع طفلين شقيقين «ولد وبنت» اختناقا بالدخان.

وكشفت التحريات الأولية حدوث حريق في مرتبة سرير يرجح أن يكون نتيجة لعب الأطفال بأشياء مشتعلة أثناء تواجدهما بالشقة بمفردهما، وتصاعد الدخان الذي تسبب في اختناق الطفلين ووفاتهما.

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وجرى نقل جثتي الطفلين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.