وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يشهدان ختام مهرجان «دندرة» (صور)

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حفل ختام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان “دندرة” للموسيقى والغناء، والذى أحياه النجم السورى طارق العربى طرقان وأبناؤه بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

عبد الدايم: الإقبال على الفعاليات يثبت قدرة الفنون الجادة على جذب الجمهور

وخلال الحفل أكدت عبد الدايم أن المهرجان حضره 20 ألف مشاهد فى ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن الفعاليات أثبتت قدرة الفنون الجادة على جذب الجمهور وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان.

وأكدت وزيرة الثقافة على أهمية خروج العملية الإبداعية إلى أماكن مفتوحة، مما يساهم فى وصول المنتج الفنى والثقافى إلى أبناء الوطن، وأثنت على تضافر جهود مؤسسات الدولة لإنجاح المهرجان وخروجه بالشكل اللائق، مؤكدة استمرار التعاون لإقامة المزيد من الفعاليات والأنشطة بالمواقع السياحية والتاريخية تعظيما لفكرة السياحة الثقافية والفنية.

وكان حفل الختام المبهر قد تضمن مجموعة من المؤلفات الخاصة بتترات أعمال الرسوم المتحركة الشهيرة، والتى شكلت وجدان أجيال وتفاعل معها الحضور بحماسة خاصة الشباب من أبناء قنا مستعيدين ذكريات الطفولة كان منها سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، سابق ولاحق، بات مان، ريمى، صقور الأرض، هزيم الرعد، كونان، باص المدرسة، وغيرها.

يذكر أن مهرجان دندرة الثانى للموسيقى والغناء أقيم بالتعاون بين كل من وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة قنا ونظمته دار الأوبرا المصرية وضم 3 حفلات أحياها على التوالى كل من أمير الغناء العربى هانى شاكر، وريهام عبد الحكيم ونجما الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبد الغنى، طارق العربى طرقان وأبناؤه.