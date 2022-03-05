السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دراما رمضان 2022.. محسن محيي الدين يكشف تفاصيل دوره بـ«ملف سري»

الفنان محسن محي الدين
الفنان محسن محي الدين

أعرب الفنان القدير محسن محيي الدين، عن سعادته البالغة لمشاركته فى أحداث مسلسل «ملف سري» للنجم هانى سلامة، والمقرر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضانى المقبل.

وأشار «محيي الدين» فى تصريحات لـ«الدستور» أنه يواصل تصوير دوره، فى عدة مناطق متفرقة، بقيادة المخرج حسن البلاسى، مؤكدًا أنه يجسد خلال الأحداث دور محورى، من خلال شخصية رجل أعمال فاسد.

ورأى «محيي الدين» أن المسلسل سيحقق معادلة صعبة، عبر تقديم محتوى مهم يناقش عدة قضايا اجتماعية وسياسية واقعية، فى 30 حلقة خالية تمامًا من المط والتطويل، كما أن كواليسه تتسم بالالتزام والود والاحترام والتعاون، وسعى الجميع للوصول به إلى أعلى مستوى، بقيادة الأستاذ حسن البلاسي الذى وضع خطة محكمة للعمل نلتزم بها جميعًا، متوقعًا أن يصل السيناريو لقلوب المشاهدين بسلاسة منذ أول حلقة؛ مشيدًا بالسيناريو المحكم للمسلسل الذي قام بصياغته المؤلف محمود حجاج.

ويعد هذا التعاون الثانى بين الفنان محسن محيي الدين، وشركة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بعد مسلسل «نقل عام» الذى يعرض حاليا حصريا على شبكة قنوات ON.

تفاصيل «ملف سري»

مسلسل «ملف سري» فريد من نوعه ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية في إطار تشويقي بوليسي مليء بالغموض المصحوب بالأكشن، فى حقبة زمنية مختلفة عن الوقت الحالى، وتحديدا عام 2013.

«ملف سري» يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وإنتاج فنون مصر بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين منهم عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

الفنان محسن محيي الدين مسلسل ملف سري رمضان 2022 تفاصيل دور محسن محيي الدين فى ملف سري مسلسل ملف سرى النجم هاني سلامة

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