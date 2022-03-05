إعداد الخطة الاستثمارية للتعليم وتراجع الفقر.. حصاد نشاط التخطيط في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم السبت، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية لعام 21/2022، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

https://www.dostor.org/3733445



كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خريطة توزيع الاستثمارات العامة المستهدفة على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 21/2022.

https://www.dostor.org/3733463



اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام المالي 2023/2022، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة، وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة العام المالي 22/2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أن التعليم يعد أهم مجالات الاستثمار في البشر والمدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر.

https://www.dostor.org/3733530



قطعت الحكومة شوطًا طويلًا على طريق إتمام تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية قرى الريف، التى يستفيد منها ١٣٧١ قرية، خلال عامى ٢٠٢١ و٢٠٢٢، بتكلفة ٢٧٠ مليار جنيه، تمثل ثلثى إجمالى الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المبادرة المخصصة لها ميزانية تتجاوز ٧٠٠ مليار جنيه.

https://www.dostor.org/3733871

بدأت الحكومة فى حصر أنشطة الاقتصاد غير الرسمى ميدانيًا، على ضوء البيانات التى تم الحصول عليها من شركات الكهرباء، بشأن المشتركين فى «الكهرباء تجارى» وليست لهم ملفات ضريبية، فى إطار تعزيز إجراءات الحصر الضريبى بالشكل الذى يمكن الدولة من دمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى، والحد من التهرب الضريبى.



https://www.dostor.org/3733867