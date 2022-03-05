السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. تذكار الأعجوبة التي أجراها القدّيس ثيوذورس اليرونيّ بالقمح المسلوق

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول سبت الأسبوع الأوّل من الصوم وتذكار الأعجوبة التي أجراها القدّيس العظيم في الشهداء ثيوذورس اليرونيّ بالقمح المسلوق، وتذكار القدّيس الشهيد قونون الذي من إيصورية الذي أصله من ناصرة الجليل. استشهد في عهد الإمبراطور داكيوس (249-251).

بينما تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول السبت بعد أربعاء الرماد، كما تحتفل كنيسة الروم الملكيين ايضا بحلول السبت الأوّل من الصوم الكبير، وفي هذه المناسبات تلقى الكنيسة عظة تقول فيها لتكن صلاتكم في غاية البساطة، فكلمة واحدة كانت كافية للعشّار وللابن الشاطر لنيل مسامحة الله... لا تبحثوا عن كلمات تضيفونها إلى صلواتكم، فكم من مرّة لوّت التمتمات البسيطة والرتيبة قلوب الآباء تجاه أبنائهم! لا تُدخلوا أنفسكم في خطابات طويلة حتّى لا تلهوا أرواحكم بالبحث عن الكلمات. فقد تمكّنت كلمة واحدة من العشّار من التأثير على رحمة الله؛ كما أنّ كلمة واحدة مفعمة بالإيمان أنقذت اللصّ الصالح

إنّ الإسهاب بالكلام خلال الصلاة غالبًا ما يملأ النفس بالصُوَر ويُلهيها، فيما يمكن لكلمة واحدة أن تجعلها تستغرق في التأمّل. هل شعرتم يومًا بالتعزية نتيجة تأثّركم بكلمة صلاة؟ هذا لأنّ ملاكنا يصلّي معنا. لا ثقة مفرطة بالنفس، حتّى لو نلتم الطهارة، بل بالأحرى تواضع شديد ممّا سيشعركم بثقة أكبر. حتى لو تسلّقتم سلّم الكمال، صلّوا لكي تطلبوا غفران خطاياكم؛ أصغوا إلى صرخة القدّيس بولس معترفًا بأنّه " أَوَّلُ الخاطِئِين" ... إذا لبستم رداء الوداعة وتحرّرتم من كلّ أنواع الغضب، لن يكلّفكم الكثير لتحرّروا أنفسكم من الأسر.

طالما لم ننل نعمة الصلاة الحقيقيّة، نحن نشبه من يعلّمون أبناءهم الخطوات الأولى. اعملوا لترفعوا أفكاركم أو لتحتووها في كلمات صلواتكم، وإذا ما أوقع الضعف هذه الكلمة، ارفعوها. لأنّ الرُّوح غير مستقرّة، وهذا يعود إلى طبيعتها، ولكن "ذلك" الذي بمقدوره تقوية كلّ الأمور، كذلك بإمكانه تصحيح الرُّوح... تكمن الدرجة الأولى في الصلاة بطرد اقتراحات النفس بكلمة بسيطة لحظة ورودها. أمّا الدرجة الثانية، فهي تركيز تفكيرنا فقط على ما نقول وعلى ما نفكّر فيه. أما الدرجة الثالثة، فتكمن باختلاء النفس في الربّ.

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