الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

استعدادًا لشهر رمضان.. طريقة إعداد مخلل الخيار والجزر بخطوات سهلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تستعد الكثير من الأسر لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال إعداد قائمة كبيرة من الطعام الذي يمكن أن يقدم الصائمين خلال إفطار الثلاثين يوما المعروفة، ويعتبر المخلل من بين قائمة الطعام التي تتجه الكثير من الأسر لإعدادها وفي السطور التالية نقدم بالتفصيل طريقة إعداد مخلل الخيار والجزر، الذي يعشقه الكثير من المصريين ويرغبون أن يكون عنصرًا رئيسيا على طاولة الطعام الخاصة بهم.

المكونات اللازمة لإعداد مخلل الجزر:
لتر ماء 
5 معالق ملح أبيض 
معلقة كزبرة حبوب 
نصف معلقة حبة البركة 
كيلو من الجزر

شطة

 

الطريقة:

الطريقة تعتمد في المقام الأول على الرغبة في تناول المخلل في القريب العاجل أو بعد فترة كبير من الوقت، إذا كانت هناك رغبة في تناول المخلل سريعا يجب أن تقوم بغلي الماء والانتظار كي تبرد ثم يضاف إليها الجزر بعد تقطيعه بالشكل الذي تريد، وتقوم بزيادة الماء بالقدر الذي تحتاج إليه مع مراعاة أن كل لتر ماء يحتاج إلى 5 معالق من الملح، ثم تقوم بإضافة المكونات الأخرى، ويتم حفظه في برطمان محكم الغلق.

في قررت تناول المخلل بعد فترة طويلة لا داعي لغلي الماء كما يمكن تخليل الجزر عبى صورته دون تقطيع لكي يمكن الاحتفاظ به لأكبر فترة ممكنة.

 

مكونات مخلل الخيار:

كيلو من الخيار 

لتر ماء 

خمس معالق ملح 

خمس فصوص ثوم 

كزبرة

حبة البركة

الطريقة:

نقوم بغلي لتر الماء، ويترك حتى يبرد ثم يضاف إليه المكونات، ويمكن أن يضاف الخيار دون تقطيع في حال كان صغيرًا، أما إن كان كبير فيمكن تقطيعه بالطريقة التي تفضلها، وبعدها يتم حفظ الخيار في برطمان من الزجاج محكم الغلق، كما يمكن الاحتفاظ به لمدة يوم خارج الثلاجة، ثم بداخلها بعد ذلك، كما أنه يكون صالح للاستخدام بعد يوم واحد.

مخلل ثلاجة رمضان طعام مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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