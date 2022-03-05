رئيس البرلمان الليبي يؤكد لسفيرة بريطانيا صحة تعيين حكومة باشاغا

تلقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، السبت مكالمة هاتفية من سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هيرندال لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي لسفيرة بريطانيا على قانونية الإجراءات المتخذة بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري في إجراء التعديل الدستوري الثاني عشر واختيار رئيس حكومة جديد، وذلك وفق عبدالله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبي.

ومن جانبها، أوضحت كارولاين هيرندال، لعقيلة صالح أنها ستزور مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية خلال اليومين القادمين بالإضافة إلى لقائه بمكتبه في مدينة القبة.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية الخميس الماضي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيث افتتح رئيس مجلس النواب الجلسة بتلاوة أسماء السادة النواب الذين منحوا الثقة للحكومة والنصاب القانوني الصحيح الذي نالت بها الحكومة ثقة المجلس، كما تم خلال جلسة اليوم أداء اليمين القانونية لرئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا وعدد من الوزراء.

وأصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، بيانا، كررت فيه دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار في ليبيا.

وأعرب البيان، عن قلق الدول الخمس، إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف"، مؤكدة أن “أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف، مؤكدةً استعدادها لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض”.

وقالت الدول إن لأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال ليبيا الناجح لعملية انتقالها السياسي، قد يتم وضعه على قائمة العقوبات من قبل لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2571 (2021) والقرارات ذات الصلة.