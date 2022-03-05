مسؤول بالبترول عن «عصابة الفنطاس»: إجمالي المسروقات 38 مليون جنيه

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة حول 53 متهماً كونوا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة وإتلاف خطوط البترول واستخدموا 27 سيارة نقل بفنطاس لتنفيذ جرائمهم.

ونستعرض في هذا التقرير أقوال مدير إدارة الشؤون القانونية بشركة أنابيب البترول منطقة السويس والبحر الأحمر

جاء بأقوال مدير إدارة الشؤون القانونية بشركة أنابيب البترول منطقة السويس والبحر الأحمر، بأن إجمالي القيمة المالية لما تم من سرقات والفئات بخطوط البترول المملوكة للشركة محل عمله تقدر بحوالي ثمانية وثلاثون مليون وستمائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة وثمانون جنيها.

احالت النيابة العامة، 53 متهماً كونوا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة وإتلاف خطوط البترول واستخدموا 27 سيارة نقل بفنطاس لتنفيذ جرائمهم.

حصلت “الدستور” على نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة وتتهم خلاله 53 متهماً لأنهم في تاريخ سابق عن يوم 6 يونيو 2021 بدائرة قسم شرطة المطرية، محافظة القاهرة، حازوا وأحرزوا سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

وأضاف قرار الأحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير"مششخنة" فرد خرطوش، بندقيتين خرطوش" حال كونهم غيرمرخص لهم بحيازته أو إحرازه.

وأوضح قرار الإحالة انهم أتلفوا عمدا خطوط البترول "الكيلو 101، الكيلو 81، عجرود، الصف" المملوك لشركة "أنابيب البترول" بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية مما أدى إلى إتلافها وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية كما سرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة "أنابيب البترول" بأن كان ذلك ليلاً حال حملهم الأسلحة.

وحازوا وأحرزوا سلاح أبيض "سكين ، كتر" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية وأجروا أعمال حفر على خط من الخطوط الأنابيب بدون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه.

ولفت قرار الإحالة أن المتهمين قاموا بتشغيل محل "مخازن بيع مواد بترولية بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.