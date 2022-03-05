السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المدير الإقليمي لـ«سيداري»: تعزيز عمليات إعادة تأهيل المراعي وإدارتها على نحو مستدام

المدير الإقليمي لبرنامج
المدير الإقليمي لبرنامج الحوكمة البيئية سیداری

نقل عمرو عبدالمجيد المدير الإقليمي لبرنامج الحوكمة البيئية سیداری تحيات الدكتورة نادية مكرم عبيد، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا ( سيداري)، مقدما الشكر لمحافظة مطروح وعلى رأسها اللواء خالد شعيب والقيادات التنفيذية والمجتمعية وممثلي القبائل وأعضاء المجالس النيابية أهالي مطروح على حفاوة الاستقبال وحسن الاستضافة.

 

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي "HERD"، تحت عنوان ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضي المراعي برئاسة  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 


وأوضح، أن «سيداري» يشارك من أجل مناقشة مقترح ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضي المراعي هذا العمل الذي نتج عن العمل الجاد الذي قام به مشروع "الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي"، الذي يقوم تنفيذه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، ومرکز بحوث الصحراء والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا، بالتعاون مع محافظة مطروح والأجهزة التنفيذية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي GEF.

 

وأضاف عبدالمجيد، أنه يساعد مشروع HERD على إعادة التوازن البيني وتحسين دخل الأسر التي تعتمد في دخلها على المراعي والإنتاج الحيواني، حيث تأتي أهمية المشروع للعديد من العوامل أهمها أن المساحة الكلية للمراعي في مصر تبلغ 10 مليون فدان منها حوالي 3.5 مليون بالساحل الشمالي الغربي وتحتوى منطقة الساحل الشمالي الغربي على 50% من الفلورا النباتية في مصر.

 

وتابع، أنه تعرضت المراعي الطبيعية للتدهور الشديد نتيجة للتغيرات المناخية وضعف الآليات التي تنظم الرعي وتحافظ على المراعي بالمنطقة، وصلت نسبة المراعي الفقيرة والفقيرة جدًا إلى حوالي 86% والجيدة منها حوالي 14%، كما وصلت الحمولة الرعوية لأراضي المراعي إلى 22 فدانا للراس الواحدة.

 

وأشار عبدالمجيد، إلى أن يهدف المشروع لتعزيز عمليات إعادة تأهيل المراعي وإدارتها على نحو مستدام، لتوفير خدمات النظام البيئي وحماية التنوع البيولوجي في مصر والأردن، ويعمل المشروع على تحسين المستوى المعيشي لدى المجتمعات المحلية حيث يعمل المشروع على عدة محاور وهي “توفير الدعم الفني لتعزيز القرارت القائمة على الدراسات، رفع الكفاء المؤسسية لتعزيز حوكمة وإدارة المراعي، تطبيق أفضل ممارسات الإدارة المستدامة للمراعي على نطاق واسع، إدارة المعرفة فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للمراعي، وتعميمها على المستو الإقليمي والدولي”.

 

وأكد على أنه تمشيا مع اهتمام الدولة بالموارد الرعوية قام مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا سیداري بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بعمل دراسة لوضع ضوابط وآليات تنظيم واستغلال وإدارة أراضي المراعي، ضمن أنشطة المشروع HERD، تمهيدًا لوضع إطار قانوني ومؤسسي سعيا للنهوض بالموارد الرعوية وقطاع الثروة الحيوانية في مصر لتمكين هذا القطاع الحيوي الهام من القيام بدور ريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى مربي الثروة الحيوانية.

محافظ مطروح الساحل الشمالى الاتحاد الدولى الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مشروع الأنظمة البيئية السليمة

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التنمية بأثر رجعى

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