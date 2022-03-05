ياسمين صبري وبدرية طلبة.. يتصدران تريند الأكثر بحثا في جوجل اليوم

تصدرت آخر أخبار الفنانة المصرية ياسمين صبرى اهتمامات المصريين، اليوم السبت، وشغلت بال الكثيرين من خلال محرك (جوجل) العالمي، وفقًا لما أظهرته مؤشرات البحث.

وحلت الفنانة بدرية طلبة ثانيًا بترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على جوجل، بينما جاءت الفنانة نسرين طافش كثالث أهم الموضوعات التي تم البحث عنها.

ياسمين صبري

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبرى متابعيها صورة لها، على موقع "إنستغرام"، خلال تواجدها داخل الحرم المكي لأداء مناسك العمرة.

وعلقت «صبري» على الصورة بقولها "اللهم إنى أسألك حبك لي.. ولطفك بي.. وجمالك في.. وأسألك من الأخلاق أطيبها".

بدرية طلبة

جددت الفنانة بدرية طلبة هجومها على محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة، بعد إبداء استيائها الشديد من تطاوله علي الفنانة إلهام شاهين والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وهو ما أثار استياء العديد من الفنانين والممثلين خلال الفترة الماضية.



وقالت بدرية طلبة في برنامج «أسرار النجوم» الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة «نجوم إف إم»، إنها لا تريد منح طليق منة عرفة، التي رفضت ذكر اسمه، أكبر من حجمه، ولكنها عادت واستدركت: «مش هسيب حقي، فأنا واحدة بتتفنن إزاي تاخد حقها».

وبدأت تفاصيل الأزمة بين محمود المهدي وبدرية طلبة بعد استياء الأخيرة من سخرية الأول من الفنانة إلهام شاهين حينما طالب متابعيه بأن يتقدم لها أحدهم للزواج منها، حتى تتوقف عن تصريحاتها بشأن القبلات في الأفلام، لا سيما أنها انتقدت حينها موقف الفنانة منة عرفة الرافض لتقديم هذه النوعية من المشاهد في السينما.

نسرين طافش

قامت الفنانة نسرين طافش بالإعلان عن مشاركة الطفل محمد أسامة صاحبة أغنية «الغزالة رايقة»، في مسلسلها الجديد «جوقة عزيزة»، الذي من المقرر أن يعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022، مشيرة إلى أنه سيظهر كضيف شرف في العمل.

نشرت نسرين مجموعة من الصور من كواليس العمل، حيث ظهرت في الصور مرتدية بدلة رقص باللون الأزرق، وبجانبها يقف الطفل محمد أسامة ليُغني لها في إحدى الملاهي الليلية.

علقت نسرين، على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، قائلة: "سعيدة باستضافة الطفل الموهوب محمد أسامة، اللي اشتهر بأداء أغنية الغزالة رايقة، في مسلسل جوقة عزيزة اللي بيؤدي شخصية المطرب حمادة، الذي اشتهر بأواخر العشرينيات، ولقب بالطفل المعجزة، يا ترى شو رح يغني لملكة المسرح عزيزة خوخة؟، مسلسل جوقة عزيزة دراما شعبية مشوقة ومختلفة، نلقاكم في شهر رمضان".