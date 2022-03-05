السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المتغيرات المكانية بالقليوبية ترصد تعديات بالجملة على الأراضى الزراعية

إزالة تعديات رصدتها
إزالة تعديات رصدتها المتغيرات المكانية بالقليوبية

تمكنت وحدة المتغيرات المكانية فى القليوبية، برئاسة رانيا هارون مدير عام الإدارة من رصد عدد من المخالفات بعمل بناء مخالفة بعدد من المدن والقرى. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وتم التعامل معها بالهدم وتحرير المحاضر اللازمة لأصحابها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

ففى حى شرق شبرا الخيمة تم رصد حالتى بناء بالمخالفة بدون ترخيص ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر إقامة أي منشآت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وقال اللواء خالد فوزي رئيس الحي إنه تم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما تم رصد حالة بناء مخالف عبارة عن صب أعمدة الطابق  الحادي عشر بناحية ميت نما بحى غرب شبرا الخيمة وتوجه كل من الدكتور مجدي البكري والمهندس ايهاب مهدي نائبى رئيس الحى لمكان المخالفة وتمت الإزالة الفورية وتحرير محضر إزالة بالواقعة.

ورصدت الأجهزة التنفيذية فى شبين القناطر حالة تشوين مواد بناء وتعدى على الأراضى الزراعية بقرية نوي وتمت إزالة التعدي كليًا بحضور مسئول المتغيرات المكانية ومسئول حماية الأراضي بالوحدة الزراعية واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى سياق متصل أعلنت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، تحرير 137 محضر مخالفة لإعلانات غير مرخصة بمدينة بنها، وذلك بحضور المقدم حسين الكيلاني مدير شرطة مرافق القليوبية والنقيب إبراهيم شحاتة مدير شرطة مرافق بنها وياسر إبراهيم نائب رئيس مدينة بنها، وسمير صبحي مدير إدارة الإعلانات بديوان المحافظة.

وأضافت "ريان"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى التنبية على المخالفين بضروره تقنين أوضاعهم وذلك في إطار إلزامهم باتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وأكدت "نائب المحافظ"، أن حملة إزالة الإعلانات المخالفة مستمرة بشوارع وميادين بنها لإزالة كل الإعلانات المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وكذا الوحدات المحلية القروية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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