وكيل طاقة النواب: الدولة تتحرك دائما لحماية المواطنين المصريين في الخارج

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة المصريين المتواجدين في أوكرانيا والذين نجحوا للعبور للحدود البولندية والرومانية، دليل قاطع على أن الدولة المصرية لم ولن تنسى أبناءها تحت أي ظرف.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن الدولة المصرية خلال كافة الأزمات كانت دائما تتحرك لحماية المواطنين المصريين في الخارج، وظهر ذلك جليا خلال أزمة كورونا، وكذلك عودة المصريين من أفغانستان، وكذلك عودة المصريين الذي كان تم احتجازهم في ليبيا، و الصيادين المصريين من اليمن، وأخيرا بعودة المصريين من أوكرانيا.

وأضاف النائب محمد الجبلاوي، أن الجمهورية الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع حياة المواطن المصري وأمنه وكرامته فوق كل الاعتبارات، مثمنا ما أعلنت عنه سفارة مصر في العاصمة المجرية بودابست من أن السلطات المصرية قررت إرسال طائرتين يوميا لإعادة المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مصر، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت إلى يوم الجمعة الموافق 11 مارس الجاري.

وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة على مستقبل الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، خاصة في ظل ما أعلنت عنه السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين بأوكرانيا بالتعاون مع خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالب الطلاب والمقيمين في محافظات مختلفة.