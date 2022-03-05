السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

8.5 مليار دولار عائدات نفط العراق في شهر

العراق
العراق

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، اليوم، أن الوزارة -رغم التحديات الاقتصادية والأمنية وتذبذب الأسواق النفطية العالمية وتقييد الإنتاج الوطني ضمن «اتفاق أوبك+»- تمكنت من تحقيق معدل تصدير يومي بلغ نحو (3.314) مليون برميل وبإيرادات مالية بلغت أكثر من (8.5) مليار دولار، وهي الأعلى منذ 8 أعوام. 

وأضاف، جاء ذلك نتيجة الدعم الحكومي والسياسي المباشر لجهود العاملين في القطاع النفطي.

وقال البيان إن متوسط سعر برميل النفط العراقي تجاوز 92 دولارًا للبرميل الواحد، ارتفاعًا من 83.25 دولار في يناير (الشهر الذي سجلت فيه إيرادات العراق النفطية نحو 8.27 مليار دولار).

يذكر أنه في يناير الماضي، بلغت متوسط صادرات العراق النفطية، 3.202 مليون برميل يوميًا.

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار الاقتصادية الأمنية الأسواق النفطية اتفاق أوبك الدعم الحكومي

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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