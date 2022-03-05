السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لا تأكل في الطابور.. اتيكيت تناول الطعام في بوفيه الأفراح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يحضر الكثير منا عدد لا نهائي من المناسبات السعيدة على مدار سنوات عمره وغالبا ما يقوم القائمين على هذه المناسبات السعيدة أو الأفراح بتقديم الطعام للمدعوين، ولا يعرف الكثيرين أن تناول الطعام من بوفية الأفراح له عدد من القواعد الخاصة بالإتيكيت ويجب اتباعها، نرصدها في السطور التالية بحسب ما ورد في موقع «kayhunterimage».
 

الوقت غير مناسب لتحقيق أحلامك
من المهم ألا يأخذ دورك الكثير من الوقت لأن هناك أشخاص أخرين ينتظرون بالخلف منك، إذا الوقت غير مناسب لتحقيق تطلعاتك بالطعام ولكن يمكن أن تتناول القليل من بعض الأصناف الموجودة في البوفيه، والتي يمكن أن تتناولها الآن.

احمل الأواني بيدك اليسرى
من الاتيكيت أن تحمل الأواني بيدك اليسرى وتحمل الشوكة والمعلقة الخاصة بك بالأسفل منها وباستخدام يدك اليمنى يمكن أن تضع الأصناف المختارة في الاطباق، وهذا يعني أنك لا يمكن أن تتناول مشروبك المفضل بين أيديك الآن، حاول ألا يكون هناك زحام واضح بين يديك أثناء الحصول على الطعام.

لا تأكل في الطابور
أنه أمر غير لائق أن تقوم بتناول الطعام وأنت لا تزال في الطابور الذي تحصل فيه على الطعام، يجب أن تنتظر حتى ينتهي الطابور وتذهب إلى المقعد المخصص لك ثم تبدأ في تناول الطعام، وفق ما يتناسب مع قواعد فن الاتيكيت أيضًا.

لا تحمل طبق الحلوى

من أهم قواعد الاتيكيت ألا تحمل طبقين في نفس الوقت، سواء كان طبق للطعام وطبق للحلوى أو طبق لك ولشخص آخر لا يتمكن من القدوم إلى البوفيه بنفسه، ولكن قم بالمرور في المرة الأولى بطبق واحد، ثم مر مرة ثانيه بالطبق الآخر للحصول على الحلوى أو لملئ طبق الشخص الذي لا يقوى على الحضور بنفسه. 

الأفراح اتيكيت البوفية المناسبات السعيدة طابور البوفيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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