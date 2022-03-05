السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«معنديش منافس وفكرت في الاعتزال».. أبرز تصريحات حمادة هلال

حمادة هلال
حمادة هلال

حل الفنان حمادة هلال، ضيفًا على الإعلامية آسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، تحدث  خلاله عن مشواره الفني وأعماله المختلفة، وصرّح خلاله بأشياء كثيرة عن مختلف نواحي حياته.

وترصد "الدستور" أبرز تصريحات حمادة هلال في برنامج الأمس.

قال حمادة هلال، "معنديش منافس والله وبتكلم بالأمانة لأن مفيش حد مش بتكلم، مش شكرانية في نفسي، لأن فيه كذا حد يخاف يعمل حاجة جديدة، وده مش غرور، بكلمك بالأمانة مبعرفش أنافس حد، ومنافستي الوحيدة مع حمادة هلال، لأن لو عقلي ركز في منافسة فلان وعلان، عمري في حياتي ما هركز في نفسي"، وتحدث عن أغنية محمد نبينا قائلًا إنها حققت نجاح في العالم كله، واترجمت في العالم.

وأضاف حمادة هلال، "الله يرحمه طلعت زكريا، كان أكتر نجم تلقائي في الكوميديا، وأنا شايف إن ربنا هيكرم حمو بيكا في الحتة دي جدًا في التمثيل"، مضيفًا أنه لا يهتم بقراءة التاروت: “أنا راجل أحب القدر بتاع ربنا ييجي لي لوحده، من غير ما أعرف أيه اللي داير حولي"، مستكملًا: "طول الوقت قلقان فيه شغل ومفيش أغنية بتمشي سهلة ولا مسلسل ولا فيلم بيمشي سهل". 

وتحدث حمادة هلال عن حياته الشخصية قائلًا: "مراتي ربنا يحفظها ويبارك لها، لأنها تستاهل وصبرت وربنا يحفظها، لأنها الفترة دي بتمر بتعب ربنا يحفظها ويبارك في عمرها.. الحمد لله الفترة اللي فاتت شوية تعب وعملية، وإن شاء الله الناس يدعوا لها تقوم بألف سلامة، هي عملت حادثة وحصلت لها قصص كتير قوي، وربنا يحفظها يا رب".

وأشار حمادة هلال إلى تأثير الأغاني الدينية عليه، قائلًا: "كان المفروض أعمل حملة لإعلانات شركة كبيرة عالمية، والتعاقد ده متمش بسبب نجاح أغنية محمد نبينا، وده لا فرق معايا والأغنية أهم لي بكتير"، مضيفًا: "فكرة هسيب الفن عشان حرام صراع شغال معانا من زمان من أول ما بدأنا ومن أول ما عملت أول رؤية في حياتي والصراع ده شغال معايا بس حتة الحرام والحلال فكل حاجة باينة وانا مقدرش أقول انا حرام ولا حلال ومقدرش اتكلم في الحتة دي وانا عايز أعمل حاجة واحدة بس ان انا اتقي ربنا في حياتي وفي شغلي وإني أتقي ربنا قبل كل شيئ وبعد كده مفاتيح الجنة والنار عند ربنا سبحانه وتعالى مش عند حد".

الاعلام جديدة عالمية كرم شخصية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

مصرع 23 عنصرا شديدى الخطورة وضبط 5600 آخرين بـ11 ألف قطعة سلاح

حكم نهائى ملزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مزايا نائب رئيس الجامعة

خدمة تاريخية.. «السكة الحديد» تطلق أول قطار درجة ثالثة مكيف الثلاثاء

مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء فى العياط

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

«زيلينسكي» يدين رفض حلف «الناتو» تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج