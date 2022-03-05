«معنديش منافس وفكرت في الاعتزال».. أبرز تصريحات حمادة هلال

حل الفنان حمادة هلال، ضيفًا على الإعلامية آسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، تحدث خلاله عن مشواره الفني وأعماله المختلفة، وصرّح خلاله بأشياء كثيرة عن مختلف نواحي حياته.

وترصد "الدستور" أبرز تصريحات حمادة هلال في برنامج الأمس.

قال حمادة هلال، "معنديش منافس والله وبتكلم بالأمانة لأن مفيش حد مش بتكلم، مش شكرانية في نفسي، لأن فيه كذا حد يخاف يعمل حاجة جديدة، وده مش غرور، بكلمك بالأمانة مبعرفش أنافس حد، ومنافستي الوحيدة مع حمادة هلال، لأن لو عقلي ركز في منافسة فلان وعلان، عمري في حياتي ما هركز في نفسي"، وتحدث عن أغنية محمد نبينا قائلًا إنها حققت نجاح في العالم كله، واترجمت في العالم.

وأضاف حمادة هلال، "الله يرحمه طلعت زكريا، كان أكتر نجم تلقائي في الكوميديا، وأنا شايف إن ربنا هيكرم حمو بيكا في الحتة دي جدًا في التمثيل"، مضيفًا أنه لا يهتم بقراءة التاروت: “أنا راجل أحب القدر بتاع ربنا ييجي لي لوحده، من غير ما أعرف أيه اللي داير حولي"، مستكملًا: "طول الوقت قلقان فيه شغل ومفيش أغنية بتمشي سهلة ولا مسلسل ولا فيلم بيمشي سهل".

وتحدث حمادة هلال عن حياته الشخصية قائلًا: "مراتي ربنا يحفظها ويبارك لها، لأنها تستاهل وصبرت وربنا يحفظها، لأنها الفترة دي بتمر بتعب ربنا يحفظها ويبارك في عمرها.. الحمد لله الفترة اللي فاتت شوية تعب وعملية، وإن شاء الله الناس يدعوا لها تقوم بألف سلامة، هي عملت حادثة وحصلت لها قصص كتير قوي، وربنا يحفظها يا رب".

وأشار حمادة هلال إلى تأثير الأغاني الدينية عليه، قائلًا: "كان المفروض أعمل حملة لإعلانات شركة كبيرة عالمية، والتعاقد ده متمش بسبب نجاح أغنية محمد نبينا، وده لا فرق معايا والأغنية أهم لي بكتير"، مضيفًا: "فكرة هسيب الفن عشان حرام صراع شغال معانا من زمان من أول ما بدأنا ومن أول ما عملت أول رؤية في حياتي والصراع ده شغال معايا بس حتة الحرام والحلال فكل حاجة باينة وانا مقدرش أقول انا حرام ولا حلال ومقدرش اتكلم في الحتة دي وانا عايز أعمل حاجة واحدة بس ان انا اتقي ربنا في حياتي وفي شغلي وإني أتقي ربنا قبل كل شيئ وبعد كده مفاتيح الجنة والنار عند ربنا سبحانه وتعالى مش عند حد".