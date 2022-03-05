السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا: ندعم تشكيل لجنة دولية للتحقيق فى العملية الروسية ضد أوكرانيا

ألكسندر شالينبرج
ألكسندر شالينبرج

أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، دعم بلاده تشكيل لجنة أممية للتحقيق في العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقال شالينبرج، في تصريح له اليوم السبت، إن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا زعزع أسس البناء الأمني الأوروبي، ولكن الهجوم قوبل بقوة وتصميم من قبل شعب أوكرانيا وبرد قوي وموحد من قبل المجتمع الدولي.

وأضاف: "إن بلاده تدعم قيام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن العملية العسكرية"، معتبرًا أن تشكيل هذه اللجنة سيكون بمثابة إرسال إشارة قوية للغاية للمجتمع الدولي مفادها أن جميع مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان سوف يحاسبون بكل قوة.

وجدد وزير خارجية النمسا موقف بلاده الداعم لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن بلاده سوف توجه مزيدًا من المساعدات الإنسانية إلى كييف، إضافة إلى استقبال الآلاف من اللاجئين دون أي قيود.

فيما أفاد التليفزيون الألماني، الجمعة، بأن الولايات الألمانية أعلنت عن استعدادها تجهيز 25 ألف مكان للاجئين من أوكرانيا.

ولفت تقرير قناة «إيه آر ديه» الألمانية، إلى أنه يوجد حاليًا حوالي 25 ألف مكان مجاني في مراكز الاستقبال الأولية في ألمانيا للاجئين الأوكرانيين.

وتتمتع ولاية شمال الراين- وستفاليا، بأكبر القدرات من حيث الأماكن المتاحة للاستقبال بين الولايات الفيدرالية، وفقًا لما أوردته شبكة التحرير الألمانية.

وصرحت حكومة ولاية شمال الراين بأن هناك حوالي 3800 مكان متاح حاليًا، كما أبلغت ولاية ساكسونيا السفلى عن 1500 مكان مجاني في بريمن، حيث إن مراكز الاستقبال ممتلئة بنسبة 90% إلى 95%، وفي ولاية شليسفيغ هولشتاين، يمكن زيادة السعة القصوى إلى 3600 مكان، وفقًا للتقرير.

فيينا أوكرانيا العملية العسكرية الروسية خارجية النمسا النمسا

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وائل لطفي

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