نماذج تساعدك على الاستعداد للاشتراك في مسابقة كانجارو الدولية

تقوم المديريات التعليمية على مستوي جمهورية مصر العربية بالاستعداد لمسابقة كانجارو الدولية.

في هذا السياق تنشر الدستور للطلاب نموذج الأسئلة والإجابة باللغتين العربية والإنجليزية لمسابقة كانجارو الدولية فى الرياضيات 2019 لمساعدة الطلاب على التحضير جيدا للمسابقة..



الأول والثاني الإبتدائي

https://math.kangarooegypt.com/data/PRE%20ECOLIER%202019.pdf

الثالث والرابع الإبتدائي

https://math.kangarooegypt.com/data/Ecolier%202019.pdf

الخامس والسادس الإبتدائي

https://math.kangarooegypt.com/data/Benjamin%202019.pdf

الأول والثاني المتوسط

https://math.kangarooegypt.com/data/cadet%202019.pdf

الثالث متوسط والأول ثانوي

https://math.kangarooegypt.com/data/Junior%202019.pdf

الثاني والثالث ثانوي

https://math.kangarooegypt.com/data/student.pdf

نماذج الاجابات

https://math.kangarooegypt.com/data/Answer%20key%202019-3_54039.pdf

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط الاشتراك في مسابقة كانجارو الدولية لمادة الرياضيات، وبدأت المديريات التعليمية في الاستعداد لاختيار الطلاب المشاركين بالمسابقة، وذلك بعد الاجتماع المزمع عقده بمديريات التربية والتعليم مع الشركة المنفذة.

يذكر أن مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات مفتاح ذهبي للدخول إلى عالم التميز والحصول على الشهادات والميداليات الدولية.

ونشأت فكرة هذه المسابقة في أستراليا عام 1980 على يد معلم الرياضيات بيتر هالرون وهي الآن مسابقة دولية تشترك فيها 93 دولة حول العالم.

تساعد هذه المسابقة بشكل كبير في تطوير مهارات الطلاب مثل القدرة على حل المشكلات والتحليل.

ويشارك في فعاليات هذه المسابقة حاليا 91 دولة فعلياً على مستوى العالم، تهتم هذه المسابقة بالتركيز على التركيبات المنطقية للرياضيات وبناء المهارات التطبيقية وليس معرفة الصيغ والمعادلات الرياضية، وتهدف هذا المسابقة إلى المساعدة للتحول من النظريات الى التطبيق.



تتضمن أهداف مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات الآتي:

_ تعزيز الشغف بمادة الرياضيات

_ تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليومية.

_ تطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة من خلال التفكير

_ اكتشاف الطلاب والطالبات المتميزين في مادة الرياضيات لإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة.

_ ترسيخ أهمية تعليم الرياضيات في كل جزءٍ من أجزاء العالم.

_ تأهيل المشاركين في المسابقة الدولية كانجارو الرياضيات.

_ تطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية.

تمّ استحداث المسابقة عام 1980م في أستراليا على يد مدرس الرياضيات بيتر هالرون؛ ونجحت نجاحاً هائلاً كمسابقة وطنية على مستوى أستراليا، ثم انتقلت الفكرة إلى فرنسا في عام 1991، وسجل في نسختها الأولى ما يقارب 120 ألف طالب، على أثر ذلك النجاح شاركت 21 دولة أوروبية في المسابقة، وتمّ اقتراح إنشاء منظمة "كانجارو بلا حدود "Kangaroo Without Borders، وفي عام 1995 تمّ تسجيل المسابقة رسمياً في باريس، وانتخاب المجلس واعتماد النظام الأساسي قانونياً، وازداد عدد الدول التي انضمت إلى المسابقة لتشمل دولاً في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، ويشارك الآن في المسابقة ما يقرب من 6 ملايين طالب على مستوى العالم سنويا.



تتميز منافسة كانجارو للرياضيات عن باقي المنافسات من حيث تركيزها على وضع مسائل تتطلب تنمية مهارات الابداع والتحليل النقدي وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليونية

موقع مسابقة كنجارو ايمصر

كانجارو ايجيب - Kangaroo Math Egypt

https://math.kangarooegypt.com/math-ar.html#three

للمزيد عن الشركة المنفذة للمسابقة والتى شوف تجتمع معكم لاعطاء تعليمات التسجيل اضغط على الرابط التالى

https://home.edumeteregypt.com/ar/kangaroo-math-competition