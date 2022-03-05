إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، عند نقطة الكيلو 110 اتجاه محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق، مما نتج عنه إصابة 2 من مستقلى السيارة وتم نقلهم لمستشفى قنا العام للعلاج، تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من خدمات تأمين الطرق يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصابين وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث.

وبالفحص، تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العماري رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي عند نقطة الكيلو 110 اتجاه سوهاج نتج عن الحادث إصابة أبوبكر عوض فرحات 27 سنة باشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف داخلي بالصدر وإسلام احمد محمد مرسي 20 سنة بسحجات وكدمات بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام الأقرب لمكان إسعاف المصابين وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.