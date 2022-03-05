تجديد حبس سيدة وزوجها قتلا والدتها ومثّلا بجثتها فى منشأة ناصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس سيدة وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في قتل والدتها وتشويه وجهها في منطقة منشأة ناصر.

وفي وقتٍ سابق، قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس ربة المنزل وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة القتل.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة بإحدى المناطق المهجورة بمنشأة ناصر، وبالانتقال والفحص، تبيَّن أن الجثة في حالة تعفن لمرور عدة أيام على الوفاة، ونجحت أجهزة الأمن من خلال التحريات في الكشف عن هوية المتوفاة، وتبيَّن وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.