10 قوافل علاجية مجانا وتوزيع 1500 لحاف على الأولى بالرعاية في المنوفية

قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، ن الجمعية قد نظمت (10) قوافل علاجية للمستشفي الجامعي بشبين الكوم خلال شهري يناير وفبراير 2022، حيث تم توقيع الكشف الطبي على (980) مريض بالمجان وإجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم، فضلاً عن قيام الجمعية بتوفير وسائل نقل للحالات المستهدفة ذهاباً وإياباً علي نفقتها تسهيلاً على المواطنين.

وأضاف "درغام" أن الجمعية قامت خلال شهر فبراير الماضي بتوزيع (1500) لحاف فايبر بالمجان علي الأسر الأولى بالرعاية من محدودي الدخل بنطاق قري المحافظة وذلك ضمن مبادرة "ستر ودفا" لمجابهة فصل الشتاء تحت رعاية محافظ المنوفية.

هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع ودورهم الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

ويتم ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان، وانطلاقاً من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر اتحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.